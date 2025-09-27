Ρεπορτάζ

Η Athens Kallithea δεν κατάφερε να συνεχίσει το θετικό της ξεκίνημα, γνωρίζοντας δύο ήττες σε ισάριθμες διοργανώσεις.

Αρχικά, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, λύγισε στην επιστροφή στο γήπεδό της, χάνοντας με 1-0 από τον ΟΦΗ, δεχόμενη το γκολ του Σαλσέδο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Παρά τις προσπάθειές της, δεν βρήκε τρόπο να απαντήσει και έφυγε με άδεια χέρια. Λίγες μέρες αργότερα, στο πλαίσιο της Super League 2, η ομάδα του Κώστας Μπράτσου γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη, με 1-0 από τον Πανιώνιο. Παρά το ότι είχε κατοχή και τελικές, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της και πλήρωσε το γκολ του Παπαγεωργίου από το πρώτο ημίχρονο.