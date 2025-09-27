Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - HELLAS SYROS ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2.5
Η Καλλιθέα αναζητά επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα από τον Πανιώνιο, ενώ η Ελλάς μπαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία χάρη στη νίκη με το Αιγάλεω. Το ματς αναμένεται με ρυθμό και φάσεις, γι’ αυτό το Over 2.5 στο 2.20 της Stoiximan αποτελεί καλή επιλογή.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - HELLAS SYROS
Facts Αγώνα
- Τρίτη αγωνιστική στην Super League 2.
- Πρώτο παιχνίδι στο Ελ Πάσο για την Καλλιθέα στο πρωτάθλημα.
- Τρείς σερί ήττες για την Καλλιθέα δύο για το Κύπελλο (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ) και μια για το πρωτάθλημα με τον Πανιώνιο.
- Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα έκανε η Ελλάς Σύρου την προηγούμενη αγωνιστική με το Αιγάλεω
Η Athens Kallithea δεν κατάφερε να συνεχίσει το θετικό της ξεκίνημα, γνωρίζοντας δύο ήττες σε ισάριθμες διοργανώσεις.
Αρχικά, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, λύγισε στην επιστροφή στο γήπεδό της, χάνοντας με 1-0 από τον ΟΦΗ, δεχόμενη το γκολ του Σαλσέδο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Παρά τις προσπάθειές της, δεν βρήκε τρόπο να απαντήσει και έφυγε με άδεια χέρια. Λίγες μέρες αργότερα, στο πλαίσιο της Super League 2, η ομάδα του Κώστας Μπράτσου γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη, με 1-0 από τον Πανιώνιο. Παρά το ότι είχε κατοχή και τελικές, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της και πλήρωσε το γκολ του Παπαγεωργίου από το πρώτο ημίχρονο.
Κλειστά τα χαρτιά του κρατάει ο Κώστας Μπράτσος.
Η Ελλάς Σύρου έκανε… θόρυβο την περασμένη αγωνιστική του Κυπέλλου, πανηγυρίζοντας εμφατική νίκη 3-0 επί του Αιγάλεω στο νέο, υπερσύγχρονο γήπεδό της στην Ερμούπολη.
Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα άνοιξε το σκορ στο 10’ με τον Θοδωρή Βερνάρδο, συνέχισε με πλασέ του Κόλα στο 34’ και «σφράγισε» το αποτέλεσμα με πέναλτι του Τριμμάτη στο 62’.
Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, με τους Κυκλαδίτες να χαίρονται μια ιστορική στιγμή στην επαγγελματική κατηγορία και το εντυπωσιακό ανακαινισμένο «σπίτι» τους να αποδεικνύεται ιδανική έδρα.
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για ομάδα από τη Σύρο που την 2η αγωνιστική είχε χάσει 1-0 από τον Ολυμπιακό Β’, ενω στην πρεμιέρα είχε έρθει ισόπαλη με την Ηλιούπολη.
Κρατά κλειστά τα χαρτιά του ο προπονητής των Συριανών.