Δες όλες τις προσφορές

ΕΛΛ2
14:00
28.09

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Το πρώτο ντέρμπι
1
X
2
Εκτίμηση
Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας
111 χλμ
° C Αίθριος
Action 24
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Kingbet Kingbet
Ώρα έναρξης: 14:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X

Απόδοση: 3.00
novibet Παίξε νόμιμα

Ένα ιστορικό Θεσσαλικό ντέρμπι με φετινό κίνητρο την κορυφή του ομίλου. Και οι δύο ομάδες έχουν υψηλές απαιτήσεις, γεμάτα ρόστερ και καλή δουλειά στις προπονήσεις. Σε τέτοιες αναμετρήσεις η ισοπαλία μοιάζει πιθανή επιλογή, με απόδοση 3.00 στη Novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Facts Αγώνα

  • Τρίτη αγωνιστική για την Super League 2.
  • Το απόλυτο έχουν και οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
  • Στην έδρα της η ΑΣΑ επικράτησε με 3-0 του Μακεδονικού.
  • Η Νίκη Βόλου έχει σε 2 αγώνες πετύχει 5 γκολ.
  • Μοιρασμένη η προϊστορία η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει 4 νίκες, η Νίκη Βόλου έχει 4 νίκες και έχουμε και 4 ισοπαλίες.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ρεπορτάζ

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, χωρίς να δεχθεί γκολ.

Η ομάδα του Τιμόθεου Καβακά δείχνει εξαιρετική αμυντική οργάνωση, ενώ διαθέτει ποικιλία επιθετικών επιλογών. Στην αρχή του αγώνα είχε μέτρια υπεροχή και χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά για να απειλήσει σοβαρά την αντίπαλη εστία. Στο 28’ ο Καρίμ Μπεν Κμαγιάλ βρήκε κενό διάδρομο και με υποδειγματικό πλάσε άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Η συνέχεια είχε πολλές φάσεις μόνο για την Αναγέννηση, με 8 τελικές, πέντε στην εστία. Στο 42’ ο ίδιος παίκτης δημιούργησε νέα μεγάλη ευκαιρία.

Στην επανάληψη ο αντίπαλος ανέβασε ρυθμό, όμως η άμυνα της Αναγέννησης λειτούργησε άψογα. Στο 58’ ακυρώθηκε γκολ των φιλοξενούμενων, ενώ στις καθυστερήσεις γλίτωσε από αστοχία του Τσιφούτη.

Αγωνιστικά Νέα

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπάρχει κανέναν πρόβλημα και ο Τίμος Καβακάς θα έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
Ρεπορτάζ

Η Νίκη Βόλου συνεχίζει με το απόλυτο, με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, χωρίς να δεχθεί γκολ.

Και τα δύο ματς δόθηκαν εντός έδρας, αρχικά με 1-0 επί του ΠΑΟΚ Β’ και στη συνέχεια με 4-0 κόντρα στον Καμπανιακό, όπου η ομάδα του Βόλου επέβαλε πλήρως την ανωτερότητά της. Στο 38’ ο Πέττας άνοιξε το σκορ, ενώ ο ίδιος στο 65’ διεύρυνε το προβάδισμα σε 2-0. Στο 32’ είχε προηγηθεί δοκάρι του Στοΐλκοβιτς, ενώ στο 81’ ο Σαποβάλοφ έκανε το 3-0.

Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με κεφαλιά του Γιακουμάκη. Ο προπονητής της ομάδα τόνισε πως στόχος της ομάδας είναι πάντα η νίκη, η κατοχή της μπάλας και η δημιουργία ευκαιριών.

Αγωνιστικά Νέα

Μετά το πέρας της, ο προπονητής Κώστας Γεωργιάδης, ανακοίνωσε την αποστολή την οποία αποτελούν οι εξής 20 ποδοσφαιριστές: Θ. Τσέλιος, Γκαραβέλης, Μπαξεβάνος, Ντιαλόσι, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Γκαντέλιο, Αρίας, Κιβρακίδης, Σίλβα, Έππας, Πέττας, Βουτσάς, Μπαριέντος, Στοΐλκοβιτς, Λώλης, Σαποβάλοφ, Γιακουμάκης, Τζιώρας, Λουκίνας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

