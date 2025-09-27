Ρεπορτάζ

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, χωρίς να δεχθεί γκολ.

Η ομάδα του Τιμόθεου Καβακά δείχνει εξαιρετική αμυντική οργάνωση, ενώ διαθέτει ποικιλία επιθετικών επιλογών. Στην αρχή του αγώνα είχε μέτρια υπεροχή και χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά για να απειλήσει σοβαρά την αντίπαλη εστία. Στο 28’ ο Καρίμ Μπεν Κμαγιάλ βρήκε κενό διάδρομο και με υποδειγματικό πλάσε άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Η συνέχεια είχε πολλές φάσεις μόνο για την Αναγέννηση, με 8 τελικές, πέντε στην εστία. Στο 42’ ο ίδιος παίκτης δημιούργησε νέα μεγάλη ευκαιρία.

Στην επανάληψη ο αντίπαλος ανέβασε ρυθμό, όμως η άμυνα της Αναγέννησης λειτούργησε άψογα. Στο 58’ ακυρώθηκε γκολ των φιλοξενούμενων, ενώ στις καθυστερήσεις γλίτωσε από αστοχία του Τσιφούτη.