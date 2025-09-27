Ρεπορτάζ

Το Αιγάλεω ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του Απόστολου Χαραλαμπίδη την Παρασκευή το απόγευμα, με τον Σταύρο Μπαϊράμη να αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος προπονητής.

Στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου, το Αιγάλεω γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την πρώτη τους επαγγελματική νίκη.

Το Αιγάλεω δέχθηκε το πρώτο γκολ στο 10’ από τον Βερνάρδο, προσπάθησε να αντιδράσει με σουτ του Τακεσιάν στο 28’, αλλά δέχθηκε και δεύτερο γκολ στο 34’ από τον Κόλα. Στην επανάληψη, η καλύτερη στιγμή του Αιγάλεω ήρθε στο 58’ με τον Αθανασακόπουλο, ενώ στο 62’ ο Τριμμάτης διαμόρφωσε το τελικό 3-0 από πέναλτι.

Τώρα η ομάδα στρέφει την προσοχή της αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, όπου έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό σε δύο αγωνιστικές