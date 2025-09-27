Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ - GS MARKO ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Πολλά τα προβλήματα για το Αιγάλεω, ιδίως σε αγωνιστικό επίπεδο. Το Αιγάλεω δείχνει ασταθές και χωρίς καθαρή ταυτότητα στο παιχνίδι του. Αντίθετα, η Μαρκό έχει ανεβασμένη ψυχολογία και θα κατέβει στο ματς με το Αιγάλεω με μοναδικό στόχο το διπλό το οποίο πληρώνει πολύ καλά 2.82 στην Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ - GS MARKO
Facts Αγώνα
- Τρίτη αγωνιστική για την Super League 2.
- Το Αιγάλεω δεν έχει νίκη στα τελευταία 4 παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις.
- Το Σίτι έχασε τον τελευταίο αγώνα του με την Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο.
- Η Μάρκο έχασε τον τελευταίο αγώνα της με τον Αρη.
- Η Μαρκό πήρε την πρώτη της νίκη στην Super League 2 κόντρα στην Ηλιούπολη
Το Αιγάλεω ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του Απόστολου Χαραλαμπίδη την Παρασκευή το απόγευμα, με τον Σταύρο Μπαϊράμη να αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος προπονητής.
Στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου, το Αιγάλεω γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την πρώτη τους επαγγελματική νίκη.
Το Αιγάλεω δέχθηκε το πρώτο γκολ στο 10’ από τον Βερνάρδο, προσπάθησε να αντιδράσει με σουτ του Τακεσιάν στο 28’, αλλά δέχθηκε και δεύτερο γκολ στο 34’ από τον Κόλα. Στην επανάληψη, η καλύτερη στιγμή του Αιγάλεω ήρθε στο 58’ με τον Αθανασακόπουλο, ενώ στο 62’ ο Τριμμάτης διαμόρφωσε το τελικό 3-0 από πέναλτι.
Τώρα η ομάδα στρέφει την προσοχή της αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, όπου έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό σε δύο αγωνιστικές
Με σημαντική απουσία τον κίπερ Κυρίτση το Αιγάλεω.
Από τις νεοφώτιστες ομάδες, η Μαρκό ξεχωρίζει για πολλούς λόγους και έχει κερδίσει θετικές εντυπώσεις.
Την Τρίτη η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ηττήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον ισχυρό Άρη με 1-0, για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά έδειξε καλά στοιχεία.
Κύριος στόχος της Μαρκό παραμένει η παραμονή, και το σημαντικό είναι ότι οι αναπληρωματικοί απέδειξαν πως μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κατηγορίας.
Το μοναδικό γκολ του αγώνα ήρθε στο 16’ με τον Μισεχουί. Στη συνέχεια η Μαρκό προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Η Μαρκό πήρε την πρώτη της νίκη με 1-0 στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος χάρη στο γκολ του Σεμπά.
Ο τεχνικός της ομάδας ενόψει του αγώνα με το Σίτι τόνισε: «Ερχόμαστε από ένα κουραστικό και απαιτητικό παιχνίδι, οπότε πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση. Περιμένω να γίνει ένα ενδιαφέρον ματς στο Αιγάλεω. Ο αγωνιστικός χώρος αδικεί και τις δύο ομάδες, καθώς και οι δύο διαθέτουμε καλούς παίκτες».
Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Παπαδόπουλος