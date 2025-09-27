ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΛΛ2
14:00
28.09

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

Μονομαχία στη Θεσσαλονίκη
1
X
2
Εκτίμηση
Γηπεδο Μακεδονικού
20χλμ
° C Συννεφιασμένος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Kingbet Kingbet
Ώρα έναρξης: 14:00
STAKE: 15

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2.5

Απόδοση: 1.75
novibet Παίξε νόμιμα

Ανοιχτό παιχνίδι αναμένεται στη Χαλάστρα, καθώς Ηρακλής και Καμπανιακός συνηθίζουν να παίζουν επιθετικά. Ο Γηραιός έχει βρει δίχτυα πέντε φορές στα τελευταία 3 παιχνίδια, δείχνοντας συνέπεια στην επίθεση. Το 1.75 που προσφέρει η Novibet αποτελεί μια λογική και ελκυστική επιλογή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ

Facts Αγώνα

  • Τρίτη αγωνιστική για την Super League 2.
  • Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού.
  • Μια νίκη με την Καβάλα και μία ήττα από τη Νίκη Βόλου έχει ο Καμπανιακός.
  • Δεν έχει γνωρίσει την ήττα στα τρία τελευταία παιχνίδια ο Ηρακλής (Δύο νίκες με Καβάλα και Ηλιούπολη για πρωτάθλημα και Κύπελλο), ενω στην πρεμιέρα ήρθε ισόπαλος με τον Αστέρα Β’.
  • Την περασμένη σεζόν αήττητος ήταν ο Γηραιός στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων (σε τέσσερα παιχνίδια είχε μια ισοπαλία και 3 νίκες).
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
Ρεπορτάζ

Ο Καμπανιακός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από τη Νίκη Βόλου, ωστόσο έδειξε πως και φέτος θα είναι ένας σκληροτράχηλος αντίπαλος, που δεν θα παραδοθεί εύκολα.

Η ομάδα της Χαλάστρας πάλεψε αλλά βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 38’ από τον Ραφαήλ Πέττα, ο οποίος στο 65’ έκανε και το 2-0.

Στο 81’ ο Σαποβάλοφ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Γιακουμάκης στο 95’ με κεφαλιά. Παρά το βαρύ σκορ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ορισμένα θετικά διαστήματα, δείχνοντας πως διαθέτουν πειθαρχία και παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους όταν βρουν χώρους.

Αγωνιστικά Νέα

Στα αγωνιστικά επιστρέφει ο Κεσίδης. Εκτός εξακολουθούν να βρίσκονται οι τραυματίες Τενεκές και Αλμπάνης.

ΗΡΑΚΛΗΣ
Ρεπορτάζ

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Καμπανιακό, κουβαλώντας θετική ψυχολογία από τις πρόσφατες επιτυχίες του σε Κύπελλο και πρωτάθλημα.

Ο Γηραιός έκανε… σεφτέ στο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας 1-0 της Ηλιούπολης στο Καυτανζόγλειο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase. Το μοναδικό τέρμα σημείωσε ο Ντόβενταν με εύστοχο πέναλτι στο 35’, δίνοντας το σύνθημα για την επιστροφή στις νίκες.

Παράλληλα είχε προηγηθεί και πρώτη επιτυχία στο πρωτάθλημα, με το 2-1 κόντρα στην Καβάλα στο ουδέτερο της Δράμας. Ο Εραμούσπε με κεφαλιά στο 15’ και ο Παναγιωτίδης στο 75’ χάρισαν το τρίποντο, ενώ οι αντίπαλοι μείωσαν στις καθυστερήσεις.

Η θητεία του Δημήτρη Σπανού ξεκίνησε ιδανικά, με τον Ηρακλή να δείχνει εικόνα ομάδας που μπορεί να «χτίσει» πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα.

Το ματς με τον Καμπανιακό στη Χαλάστρα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα φανεί αν ο Γηραιός μπορεί να δώσει συνέχεια στις νίκες και να πατήσει γερά.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Ντουρμισάι, Κούστα. Παρελθόν αποτελεί ο νεαρός τερματοφύλακας Σόβα.

