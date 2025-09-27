Ρεπορτάζ

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Καμπανιακό, κουβαλώντας θετική ψυχολογία από τις πρόσφατες επιτυχίες του σε Κύπελλο και πρωτάθλημα.

Ο Γηραιός έκανε… σεφτέ στο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας 1-0 της Ηλιούπολης στο Καυτανζόγλειο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase. Το μοναδικό τέρμα σημείωσε ο Ντόβενταν με εύστοχο πέναλτι στο 35’, δίνοντας το σύνθημα για την επιστροφή στις νίκες.

Παράλληλα είχε προηγηθεί και πρώτη επιτυχία στο πρωτάθλημα, με το 2-1 κόντρα στην Καβάλα στο ουδέτερο της Δράμας. Ο Εραμούσπε με κεφαλιά στο 15’ και ο Παναγιωτίδης στο 75’ χάρισαν το τρίποντο, ενώ οι αντίπαλοι μείωσαν στις καθυστερήσεις.

Η θητεία του Δημήτρη Σπανού ξεκίνησε ιδανικά, με τον Ηρακλή να δείχνει εικόνα ομάδας που μπορεί να «χτίσει» πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα.

Το ματς με τον Καμπανιακό στη Χαλάστρα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα φανεί αν ο Γηραιός μπορεί να δώσει συνέχεια στις νίκες και να πατήσει γερά.