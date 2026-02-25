ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: «All in» πρόκρισης με ελκυστικές προσφορές!☘️🔥

Μπορεί το πρώτο ματς να του άφησε πικρή επίγευση, αφού στο φινάλε στερήθηκε μια νίκη που έδειξε να κρατά στα χέρια του. Όμως ο Παναθηναϊκός ακόμη και με την ισοπαλία (2-2) στην Αθήνα κατάλαβε πως δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό από τη Βικτόρια Πλζεν. Και με αυτό το mindset θα ταξιδέψει στην Τσεχία, με στόχο να πάρει μια πρόκριση κόντρα σε αυτό που δείχνουν τα προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το στοίχημα

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ
30.00stoiximan
35.00stoiximan

 Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός αποδόσεις 

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός προγνωστικά Γιουρόπα Λιγκ

Οι δύο ομάδες έδειξαν ισοϋψείς στο πρώτο παιχνίδι, μοιράστηκαν το πάνω χέρι και αλληλοεξοντώθηκαν. Πάντως, με βάση τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες τον πρώτο λόγο και για τη νίκη και για την πρόκριση τον έχει η Βικτόρια Πλζεν. Και λόγω έδρας φυσικά. 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
2.04novibet
3.35novibet
3.85novibet

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.20bet365
1.67stoiximan
1.97pamestoixima
1.76elabet

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα 

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

Βέβαια καλά τα παραπάνω σημεία, όμως άλλη γλύκα έχουν σαφώς οι πιο… ιντριγκαδόρικες επιλογές. Πόσω μάλλον σε τέτoιου είδους ραντεβού, που εμπεριέχουν και μπόλικη σκοπιμότητα. Ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, bet builders, ό,τι ποθεί ο καθένας! 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ 1 ΓΚΟΛ ΑΚΡΙΒΩΣ
5.10stoiximan
ΤΕΤΕΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
7.50bet365
ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5+ΠΛΖΕΝ OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.00novibet
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 1-1
6.40elabet
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ OVER 1,5 ΓΚΟΛ+ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ
9.50pamestoixima

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Λεβερκούζεν και τον Ολυμπιακό μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 3HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

