Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρο βήμα πρόκρισης στο 5.00! 💪

Η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία, καθώς αντιμετωπίζει (Πέμπτη 9/4, 19:45) εκτός έδρας τη Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ.

Καλείται να κάνει το πρώτο βήμα ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Η Ένωση προκρίθηκε στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 28 χρόνια, ενώ τελευταία φορά που η Βαγιεκάνο βρέθηκε στα προημιτελικά στην Ευρώπη ήταν το 2001, τότε για το Κύπελλο OΥΕΦΑ.

Περιμένουμε μια δυνατή σύγκρουση, με μπόλικη σκοπιμότητα, συνεπώς επιβάλλεται να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΑΕΚ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ 1.80 2.00

Βαγιεκάνο – ΑΕΚ αποδόσεις

Η Βαγιεκάνο επέστρεψε στις επιτυχίες μετά το μίνι αρνητικό σερί κερδίζοντας με δυσκολία 1-0 την Έλτσε για τη La Liga, εκεί όπου έχει χτίσει απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη, όμως, ρεαλιστικά, δεν ελπίζει για εξάδα.

Όσον αφορά στην ΑΕΚ, προέρχεται από σπουδαίο διπλό (1-0) επί του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Stoiximan Super League, επιτυχία με την οποία όχι μόνο διατηρείται μόνη πρώτη στην κορυφή αλλά και αύξησε την απόσταση από τους διώκτες της.

Πάντως δεν παύει η Ένωση να διατηρεί αρνητική παράδοση κόντρα σε ομάδες της Ισπανίας, με απολογισμό 11 ήττες, 5 ισοπαλίες και μόλις 2 νίκες. Μάλιστα δεν έχει κερδίσει ποτέ σε ισπανικό έδαφος (0-2-7). Βασικός λόγος που συναντάμε σε ρόλο οριακού φαβορί τη Βαγιεκάνο από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Η ΑΕΚ μόνο απέναντι στην Τσέλιε απέτυχε να βρει δίχτυα στη φετινή της ευρωπαϊκή της πορεία. Ωστόσο δεν παύει να μιλάμε για το πρώτο ματς νοκ άουτ στα προγνωστικά στοιχήματος, που συνήθως οι περισσότερες ομάδες πάνε πιο συντηρητικά.

Αουτσάιντερ λοιπόν το Over 2,5 στις αγορές των γκολ.

Βαγιεκάνο – ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Πρόκειται για ένα άκρως απαιτητικό τεστ για την ΑΕΚ, που πιστεύουμε πως θα ανταποκριθεί. Άλλωστε η Βαγιεκάνο δεν αποτελεί φόβητρο, είναι μια ομάδα χωρίς μεγάλες ευρωπαϊκές παραστάσεις.

Συνεπώς πάνω σε αυτό το σκεπτικό θα επιλέξουμε ένα δυνατό bet builder, ενώ έχουμε κρατήσει και ορισμένα «καυτά» ειδικά στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΟΒΙΤΣ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ 3.10 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ OVER 5,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣ+ΑΕΚ UNDER 3,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣ 4.00 Χ2+UNDER 2,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.00 ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 11.00 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 3.45

Βαγιεκάνο – ΑΕΚ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Βαγιεκάνο και την ΑΕΚ μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sports 2HD. Επίσης δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.