Τζίμας: Πώς η ατυχία τον «στέλνει» σε γνώριμα λημέρια

Όσκαρ ατυχίας διεκδίκησε ο Στέφανος Τζίμας με τον τρόπο που είδε τη σεζόν του να λαμβάνει πρόωρο τέλος.

Όχι μόνο επειδή υπέστη ρήξη χιαστού σε ανύποπτη εντελώς φάση, αλλά και επειδή ο τραυματισμός τον βρήκε ακριβώς στο σημείο όπου φαινόταν να έχει κερδίσει για τα καλά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Μπράιτον.

Σταθερή κι αδιαπραγμάτευτη μέχρι και σήμερα αυτή η εμπιστοσύνη, αλλά, όπως και να το κάνουμε, δεν θα είναι εύκολο για τον νεαρό Έλληνα σέντερ φορ να επιστρέψει στη δράση και να το… πιάσει από το επίπεδο της Premier League.

Για αυτό και δεν αποκλείεται να αναζητηθεί από όλες τις πλευρές μια λύση δανεισμού.

Εδώ είναι που μπαίνει στην κουβέντα ο ΠΑΟΚ, που δεδομένα θα ήθελε να… απολαύσει περισσότερο αυτό το δικό του παιδί.

Λογικά θα βγει στην αγορά για σέντερ φορ ο Δικέφαλος του Βορρά και ο Τζίμας τον ενδιαφέρει.

Προφανώς είναι μια ελκυστική επιλογή και για τον ίδιο τον παίκτη, ενώ οι Θεσσαλονικείς μπορούν να του εξασφαλίσουν σημαντικότατο χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να πατήσει ξανά στα πόδια του και έπειτα να επιστρέψει στο ελίτ επίπεδο για να τα… σπάσει.