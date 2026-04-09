Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι: «Μετωπική» στο Λονδίνο με ελκυστικές αποδόσεις!🔥

Δύο από τις κορυφαίες ομάδες στο Νησί έρχονται αντιμέτωπες στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ.

Η Τσέλσι υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι (Κυριακή 12/4, 18:30), σε μια κρίσιμη «μάχη» στο κουπόνι, που αναμένεται να κρίνει σημαντικά το πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τα πάνω της μετά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ και την εμφατική πρόκριση επί της Λίβερπουλ στο Κύπελλο, ενώ για την ίδια διοργάνωση η Τσέλσι «ξέσπασε» πάνω στην άσημη Πορτ Βέιλ και πέρασε στα ημιτελικά, εκεί που την περιμένει η Λιντς.

Συνήθως τα μεταξύ τους κρίνονται στις λεπτομέρειες, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΤΣΕΛΣΙ TOP4 ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 5.50 7.00

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι αποδόσεις

Η Τσέλσι δίνει μάχη για να παραμείνει σε ευρωπαϊκή τροχιά. Μάλιστα έπεσε κάτω από την πεντάδα στη βαθμολογία της Πρέμιερ Λιγκ μετά την βαριά ήττα με 3-0 στην έδρα της Έβερτον. Η συγκεκριμένη αποτυχία έφερε πίεση και έντονη κριτική προς τον τεχνικό Ροσενιόρ, ο οποίες φέρεται να τα έχει… σπάσει με ορισμένους παίχτες της ομάδας.

Μια Σίτι βγαλμένη από τα παλιά, συνέτριψε 4-0 τη Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας έχοντας σε καλή μέρα τον επιθετικό Χάαλαντ. Προηγήθηκε η κατάκτηση του Λιγκ Καπ, οπότε οι δύο αυτές πρόσφατες επιτυχίες λειτούργησαν σαν γιατρικό μετά τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ.

Τελευταία φορά που η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε από την Τσέλσι ήταν το 2001 στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Έκτοτε μετράει 10 νίκες σε 13 αγώνες στα προγνωστικά απέναντι στους μπλε, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.

Πέρα από την παράδοση, δείχνει καλύτερη εικόνα τη φετινή σεζόν, οπότε δικαίως «προσφέρεται» οριακό φαβορί στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΤΣΕΛΣΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.05 3.25 2.15

Σαν να λύθηκε επιθετικά η Σίτι, ενώ και η Τσέλσι δεν είναι από τις ομάδες που κλείνονται, οπότε το θέαμα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στις αναλύσεις.

Αουτσάιντερ λοιπόν το Under 2,5 στις αγορές των γκολ.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι ειδικά στοιχήματα

Πάντα σε τόσο σημαντικές αναμετρήσεις αξίζει μια καλή μελέτη σε συνδυαστικά και ειδικά στοιχήματα.

Η Σίτι είναι αναγκασμένη να κυνηγήσει το διπλό προκειμένου να παραμείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, ενώ συνήθως η ένταση χτυπάει κόκκινο στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Με το σκεπτικό αυτό θα ποντάρουμε σε ένα άκρως ελκυστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΜΕΝΙΟ (ΜΑΝ. ΣΙΤΙ) ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.70 ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10ο ΛΕΠΤΟ 3.60 2+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 7.00 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 6.85 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΔΙΑΦΟΡΑ 4.50

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το Novasports Premier League.