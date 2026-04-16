Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Παραδοσιακή κόντρα σε τιμές «πρόκληση»!👌

Ώρα για απαντήσεις! Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έρχονται αντιμέτωπες στο Λονδίνο (Σάββατο 18/04, 22:00), σε μια παραδοσιακή «μάχη» στο κουπόνι, που αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αμφότερες προέρχονται από αρνητικά αποτελέσματα και θα ψάξουν αντίδραση προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες για το «σεντόνι». Πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα.

ΤΣΕΛΣΙ TOP4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ TOP2 9.00 55.00

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδόσεις

Η Τσέλσι αδυνατεί να πιάσει σταθερό βηματισμό κι έχει μείνει πίσω στη μάχη για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Είναι χαρακτηριστικό πως αγνοεί το τρίποντο για τρεις απανωτές αγωνιστικές δίχως παράλληλα να βρει δίχτυα. Μάλιστα στο πιο πρόσφατο ματς έχασε 3-0 εντός από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Όσον αφορά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μαζεύει τα κομμάτια της μετά την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Λιντς, σε ένα ματς που «φωνάζει» για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Πάντως οι «κόκκινοι διάβολοι» εμφανίζουν γενικά καλύτερη εικόνα στα προγνωστικά από τους μπλε τη φετινή σεζόν, κυρίως μετά την έλευση του τεχνικού Κάρικ.

Ωστόσο οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες δεν συμβαδίζουν με αυτό, αντιθέτως γέρνουν προς την αριστερή πτέρυγα, με την Τσέλσι να προσφέρεται οριακό φαβορί.

ΤΣΕΛΣΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 2.30 3.40 3.15

Η άμυνα δεν αποτελεί το ατού των δύο αντιπάλων στη σεζόν, ενώ συνήθως τα μεταξύ τους ανοίγουν, οπότε τα γκολ βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ειδικά στοιχήματα

Πρόκειται για μια από τις πιο διαχρονικές συγκρούσεις στο Νησί, με την ένταση και τη σκοπιμότητα να χτυπάει κόκκινο. Μελετώντας τις αγορές αξίζει να στρέψουμε το παιχνίδι μας σε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως δελεαστικές αποδόσεις.

Επιπλέον έχουμε κρατήσει ένα δυνατό bet builder με… ροπή προς τη δεξιά πλευρά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 1-2, 1-3, 1-4 7.40 ΤΣΕΛΣΙ ΑΥΤΟΓΚΟΛ: ΝΑΙ 11.25 Χ2+OVER 2,5+ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 4.00 G/G ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.30 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 9.90

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα του Novasports Premier League.