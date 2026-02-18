ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τότεναμ – Άρσεναλ: North London derby με τρομερό 14.50! 🤯💥

Το Βόρειο Λονδίνο έχει ήδη μπει στο κλίμα και το ίδιο κάνουμε κι εμείς εν αναμονή της ντερμπάρας που έρχεται! Τότεναμ και Άρσεναλ ετοιμάζονται να αναμετρηθούν σε μια «μονομαχία» πολύ κρίσιμη, αφού οι Spurs αναζητούν αντίδραση στο ντεμπούτο του Ίγκορ Τούντορ, ενώ οι Gunners θέλουν να μείνουν ζωντανοί για τον τίτλο και να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα για το North London derby. 

ΤΟΤΕΝΑΜ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
11.00stoiximan
1.35stoiximan

Τότεναμ – Άρσεναλ αποδόσεις 

Δεν είναι… μυστικό. Αυτή τη στιγμή η Άρσεναλ και η Τότεναμ διαφέρουν στο χορτάρι όπως η μέρα με τη νύχτα και η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα θεωρείται ξεκάθαρο φαβορί παρ’ότι θα παίξει εκτός έδρας. Αυτό φαίνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΤΟΤΕΝΑΜ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΑΛ
6.00novibet
4.00novibet
1.57novibet

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια πάντα αξίζει κανείς να ρίχνει το βλέμμα του και στο παιχνίδι των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.80bet365
2.02stoiximan
1.80pamestoixima
1.90elabet

Τότεναμ – Άρσεναλ ειδικά στοιχήματα 

Ντέρμπι χωρίς ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα πάντως είναι σαν… τηγανίτα δίχως μέλι. Πολλές οι επιλογές και για κάθε γούστο, είτε πρόκειται για bet builder, είτε για άλλες, πιο ιδιαίτερες επιλογές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΓΚΟΛ
2.55novibet
ΤΟΤΕΝΑΜ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
2.75bet365
1Χ+UNDER 2,5
3.50elabet
ΑΡΣΕΝΑΛ+ΤΡΟΣΑΡ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
3.70pamestoixima
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 1+ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ
14.50stoiximan

Τότεναμ – Άρσεναλ κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Τότεναμ και την Άρσεναλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Premier League. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

