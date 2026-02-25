Θέλτα – ΠΑΟΚ: Ψάχνει την υπέρβαση, δίνει… ψωμάκι για σούπερ ειδικά! 🦅🔥

Δεν ταξίδεψε με τις καλύτερες συνθήκες για την Ισπανία ο ΠΑΟΚ. Και όχι δεν είχε αναταράξεις η πτήση, απλά ο Δικέφαλος του Βορρά διανύει ένα κακό φεγγάρι στο κουπόνι. Δεν έχει νίκη στα τρία τελευταία του παιχνίδια και ταυτόχρονα μετρά πολλές απουσίες. Για αυτό και μετά την ήττα από τη Θέλτα στην Τούμπα (2-1) η ανατροπή πρόκρισης φαντάζει κάτι σαν υπέρβαση αυτή τη στιγμή για τον Δικέφαλο του Βορρά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να αψηφήσει ξανά τα προγνωστικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΘΕΛΤΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΟΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ 12.00 35.00

Θέλτα – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Κάτι η πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θέλτα, κάτι το ότι το ίδιο δεν ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, η ομάδα της Γαλικίας έχει πάρει ξεκάθαρο τον τίτλο του φαβορί στο ζευγάρι. Κι αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Θέλτα – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 5.00 ΘΕΛΤΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 9.00 ΤΣΙΦΤΣΗΣ OVER 4,5 ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 3.75 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 9.50 ΑΣΠΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 8.00

Θέλτα – ΠΑΟΚ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Θέλτα και τον ΠΑΟΚ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 4HD και τον ANT1.