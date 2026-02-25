ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Θέλτα – ΠΑΟΚ: Ψάχνει την υπέρβαση, δίνει… ψωμάκι για σούπερ ειδικά! 🦅🔥

Δεν ταξίδεψε με τις καλύτερες συνθήκες για την Ισπανία ο ΠΑΟΚ. Και όχι δεν είχε αναταράξεις η πτήση, απλά ο Δικέφαλος του Βορρά διανύει ένα κακό φεγγάρι στο κουπόνι. Δεν έχει νίκη στα τρία τελευταία του παιχνίδια και ταυτόχρονα μετρά πολλές απουσίες. Για αυτό και μετά την ήττα από τη Θέλτα στην Τούμπα (2-1) η ανατροπή πρόκρισης φαντάζει κάτι σαν υπέρβαση αυτή τη στιγμή για τον Δικέφαλο του Βορρά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να αψηφήσει ξανά τα προγνωστικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα

ΘΕΛΤΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΟΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ
12.00stoiximan
35.00stoiximan

Θέλτα – ΠΑΟΚ αποδόσεις 

ΠΑΟΚ - Θέλτα προγνωστικά Γιουρόπα Λιγκ

Κάτι η πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θέλτα, κάτι το ότι το ίδιο δεν ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, η ομάδα της Γαλικίας έχει πάρει ξεκάθαρο τον τίτλο του φαβορί στο ζευγάρι. Κι αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

ΘΕΛΤΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ
1.65novibet
3.80novibet
5.45novibet

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.00bet365
1.85stoiximan
1.91pamestoixima
1.80elabet

Θέλτα – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, η Ευρώπη είναι συνυφασμένη με οριακές μονομαχίες στα νοκ-άουτ και οι οριακές μονομαχίες είναι συνυφασμένες και με περισσότερες επιλογές, πιο ελκυστικές προσφoρές. Ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, bet builders. Υπάρχει στοιχηματικό… ψωμάκι για κάθε γούστο. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ
5.00stoiximan
ΘΕΛΤΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
9.00bet365
ΤΣΙΦΤΣΗΣ OVER 4,5 ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
3.75novibet
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
9.50elabet
ΑΣΠΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
8.00pamestoixima

Θέλτα – ΠΑΟΚ κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Θέλτα και τον ΠΑΟΚ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 4HD και τον ANT1. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

