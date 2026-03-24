Stoiximan Superleague: Το πρόγραμμα των πλέι-άουτ

Σε αυτή τη φάση, κανείς δεν είναι ασφαλής! Ακόμη και οι ομάδες που οριακά δεν πρόλαβαν τα πλέι-οφ για το 5-8. Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, τα προγνωστικά Σούπερ Λιγκ έχουν ακόμη δρόμο όσον αφορά τη μάχη της παραμονής.

Τα πλέι-άουτ, άλλωστε, είναι μακρά διαδικασία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Παναιτωλικός, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης ετοιμάζονται για αυτά. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα, που έγινε γνωστό, και τι ισχύει για τα πλέι-άουτ.

Σύστημα διεξαγωγής πλέι-άουτ

Υπενθυμίζουμε πως στα πλέι-άουτ συμμετέχουν οι έξι ομάδες που τερμάτισαν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας Σούπερ Λιγκ. Οι βαθμοί τους μεταφέρονται κανονικά από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της από δύο φορές, εντός και εκτός έδρας, δημιουργώντας ένα μίνι πρωτάθλημα δέκα αγωνιστικών που θα κρίνουν τα πάντα για τον υποβιβασμό.

Κριτήρια ισοβαθμίας πλέι-άουτ

Οι διαφορές μπορεί να αποδειχθούν μικρές και διόλου διόλου απίθανο φαντάζει δύο ή και περισσότερες ομάδες να ισοβαθμήσουν στο τέλος των πλέι-άουτ. Για αυτό και είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται σε αυτό το ενδεχόμενο

Τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν είναι τα εξής:

Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια αθροιστικά σε κανονική διάρκεια και πλέι-άουτ Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια αθροιστικά σε κανονική διάρκεια και πλέι-άουτ Υψηλότερη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος

Πρόγραμμα πλέι-άουτ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (04-05/04) Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Κηφισιά – Πανσερραϊκός Παναιτωλικός – Ατρόμητος

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (07-09/04) ΑΕΛ – Παναιτωλικός Ατρόμητος – Κηφισιά Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18-19/04) Ατρόμητος – ΑΕΛ Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22/04) Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός ΑΕΛ – Κηφισιά Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26/04) ΑΕΛ – Πανσερραϊκός Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά – Παναιτωλικός

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (02-03/05) Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος Παναιτωλικός – Κηφισιά Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (09-10/05) ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος – Παναιτωλικός Πανσερραϊκός – Κηφισιά

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12-13/05) Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός Κηφισιά – Ατρόμητος Παναιτωλικός – ΑΕΛ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16-17/05) Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά ΑΕΛ – Ατρόμητος Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός