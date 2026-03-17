Stoiximan Super League: Πότε θα γίνει η κλήρωση των playoff – playout

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ρίχνει αυλαία την Κυριακή (22/03), ενώ ακολουθεί την Τρίτη (24/03) η κλήρωση των playoff και playout. Έτσι, οι ομάδες θα μάθουν σε λιγότερο από δέκα ημέρες το πρόγραμμά τους, με την κατάσταση σε κορυφή και… ουρά να παραμένει εύθραυστη.

Τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου (22/03)

Είναι χαρακτηριστικό πως μια στροφή πριν από το φινάλε έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Η ΑΕΚ γκέλαρε με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και έδωσε την ευκαιρία σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ να την πιάσουν στην 1η θέση, στους 57 βαθμούς. Την τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ φιλοξενεί την Κηφισιά, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λάρισα και ο ΠΑΟΚ έχει εξόρμηση στον Βόλο. Αναλυτικά, το πρόγραμμα με κοινή ώρα έναρξης στις 19:00.

ΑΕΚ – Κηφισιά

Άρης – ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Λάρισα

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Βόλος – ΠΑΟΚ

Οι ημερομηνίες των playoff – playout

Αξίζει να αναφέρουμε όπως και στην κανονική περίοδο, έτσι και στα playoff – playout το πρόγραμμα θα έχει διαφορές ανά γύρο, ενώ οι σύλλογοι συμφώνησαν ομόφωνα στους κλειδάριθμους που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ημερομηνίες.

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Τα κριτήρια ισοβαθμίας της Stoiximan Super League

Με τις ισορροπίες να είναι λεπτές, επιβάλλεται ένα τσεκ στα κριτήρια ισοβαθμίας:

Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια

Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων εντός – εκτός)

Συνολική διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Περισσότερες νίκες

Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση

Περισσότερες εκτός έδρας νίκες

Αποδόσεις κατάκτησης Stoiximan Super League 2025-26

Όπως είπαμε, έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας της Σούπερ Λιγκ πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής. Έτσι, οι περισσότερες στοιχηματικές εταιρίες δεν διστάζουν να μοιράζουν τις αποδόσεις των τριών φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ομάδα Απόδοση Ολυμπιακός 2.45 ΠΑΟΚ 2.75 ΑΕΚ 3.15 Παναθηναϊκός 150.00

Αποδόσεις υποβιβασμού Σούπερ Λιγκ 2025-26

Πέρα από τη μάχη κορυφής, ενδιαφέρον υπάρχει και στην… ουρά, εκεί όπου ο Πανσερραϊκός θεωρείται «ξεγραμμένος», παρά τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα, ενώ σε δυσχερή θέση βρίσκεται και ο Αστέρας Τρίπολης. Δείτε τις αποδόσεις που προσφέρονται για υποβιβασμό στις 7 εμπλεκόμενες ομάδες.