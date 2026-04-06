Stoiximan Super League 2025-26: Ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα Πέναλτι

Τα πλέι οφ της Stoiximan Super League έκαναν σέντρα με τις ισορροπίες να είναι λεπτές. Κάθε γκολ πλέον μετράει και η ένταση «χτυπάει» κόκκινο, οπότε αξίζει να στραφούμε σε εναλλακτικές αγορές προκειμένου να βγάλουμε το απαιτούμενο κέρδος.

Η Novibet προσφέρει ως επιλογή πονταρίσματος ποια ομάδα από τις Big 4 θα σκοράρει τα περισσότερα πέναλτι στα παιχνίδια που θα δώσει για το γκρουπ του πρωταθλητή.

Μαζί με την κανονική περίοδο η ομάδα που έχει εκτελέσει τα περισσότερα πέναλτι πριν από την έναρξη της 2ης αγωνιστικής στα προγνωστικά των πλέι οφ είναι ο Παναθηναϊκός με 9 εύστοχα από τα 11 συνολικά που κέρδισε.

Στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα είναι ο Ολυμπιακός με 8, ακολουθεί η ΑΕΚ με 7 εύστοχα πέναλτι και την τετράδα κλείνει ο ΠΑΟΚ με 6.

Ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα Πέναλτι

Ρίχνοντας δίχτυα στη συγκεκριμένη αγορά κοντά σε αποδόσεις βρίσκονται οι τρεις διεκδικητές του τίτλου, με την πρωτοπόρο ΑΕΚ όμως να δίνεται ως αουτσάιντερ ανάμεσά τους.

Πρώτο φαβορί για να κερδίσει τα περισσότερα πέναλτι είναι ο Ολυμπιακός σε απόδοση 2.45, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στο 2.75 και η ΑΕΚ στο 2.90. Ως απόλυτο αουτσάιντερ βρίσκουμε από τη Novibet τον Παναθηναϊκό στο υψηλό 5.00! Αναλυτικά οι αποδόσεις…

ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολυμπιακός 2.45 ΠΑΟΚ 2.75 ΑΕΚ 2.90 Παναθηναϊκός 5.00

Super League 2025-26 αποδόσεις πρωταθλητή

Η ΑΕΚ ήταν η κερδισμένη της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ, με αποτέλεσμα να περνάει στις αποδόσεις ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Η Ένωση κέρδισε 1-0 στην έδρα του Ολυμπιακού και σε συνδυασμό με τη «λευκή» ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ξέφυγε στο +5 από τους διώκτες της στη βαθμολογία της Σούπερ Λιγκ.

Πάμε να τσεκάρουμε πως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές απόδοσης πρωταθλητή.