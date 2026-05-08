ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.

Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με τίτλο «Πού ήσουν;», μια δυναμική επικοινωνία που αναδεικνύει τη σταθερή παρουσία της στο πλευρό του ελληνικού αθλητισμού όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από ένα εντυπωσιακό τηλεοπτικό σποτ, η Stoiximan, μας υπενθυμίζει τη σχέση της με τις μεγάλες στιγμές που έχουν ενώσει φιλάθλους, αθλητές και ομάδες. Μια καμπάνια που φέρνει στο προσκήνιο το ξεχωριστό portfolio της εταιρείας και το αντίκτυπο που έχει αφήσει στον ελληνικό αθλητισμό μέσα από τη διαδρομή της όλα αυτά τα χρόνια.

Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκεται ένα απλό αλλά ισχυρό ερώτημα: «Πού ήσουν;». Ένα ερώτημα που λειτουργεί ως συναισθηματικός καταλύτης, ενεργοποιώντας προσωπικές μνήμες από κορυφαίες αθλητικές στιγμές. Από μεγάλα ντέρμπι και πρωταθλήματα, μέχρι διεθνείς διακρίσεις και ιστορικά ρεκόρ, η καμπάνια καλεί το κοινό να θυμηθεί, να συνδεθεί και τελικά να απαντήσει: «Εδώ!».

Το τηλεοπτικό σποτ ξεδιπλώνεται με γρήγορο ρυθμό και καταιγιστικές εναλλαγές εικόνων, συνδυάζοντας αυθεντικό footage από εμβληματικές στιγμές του πρόσφατου αθλητικού παρελθόντος με σκηνές καθημερινών ανθρώπων που τις έζησαν. Παράλληλα, κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ομάδες συμμετέχουν ενεργά, δίνοντας τη δική τους απάντηση στο κεντρικό ερώτημα της καμπάνιας.

Η αφήγηση κορυφώνεται με τη διαχρονική δέσμευση της Stoiximan: να είναι παρούσα σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ως χορηγός κορυφαίων διοργανώσεων, ομάδων και αθλητών, η Stoiximan δεν καταγράφει απλώς την ιστορία, αποτελεί μέρος της.

Η καμπάνια «Που ήσουν;» αναδεικνύει με αυθεντικό τρόπο τη δύναμη της κοινής εμπειρίας της Stoiximan και όλων αυτών των στιγμών που έχουν σημασία στον αθλητισμό. Στιγμές του χθές, του σήμερα και του αύριο του ελληνικού αθλητισμού που συνεχίζουν να γράφονται, μαζί.

Ο Head of Marketing της Stoiximan, Αντώνης Πολυχρόνης, δήλωσε σχετικά: «Με τη νέα καμπάνια “Πού ήσουν;” αναδεικνύουμε κάτι που ήταν πάντα αληθινό: ότι η Stoiximan ήταν και συνεχίζει να είναι παρούσα σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Δεν πρόκειται απλώς για μια υπενθύμιση χορηγιών ή παρουσίας. Πρόκειται για κοινές στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι μαζί, φίλαθλοι, αθλητές, ομάδες και ολόκληρη η αθλητική κοινότητα.

Η καμπάνια λειτουργεί σαν μια πρόσκληση να θυμηθούμε πού ήμασταν σε εκείνες τις στιγμές που μας ένωσαν, μας συγκίνησαν και έγραψαν ιστορία. Και ταυτόχρονα, να αναρωτηθούμε πού θα είμαστε στις επόμενες μεγάλες στιγμές που έρχονται. Γιατί η Stoiximan συνεχίζει με υπερηφάνεια να δίνει το “παρών” εκεί όπου δημιουργούνται οι στιγμές που μένουν».

Η καμπάνια αναπτύσσεται σε 360° επίπεδο και θα προβληθεί σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, digital μέσα και social media.
Δείτε το νέο τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας:

Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.

Οι συντελεστές νέας καμπάνιας Stoiximan “Πού ήσουν;” είναι:
Creative Agency: Αnother Circus
Production Company: Filmiki Productions
Director: Danny & Loco
DOP: Έβαν Μαραγκουδάκης
Art Director: Βαγγέλης Κυρώζης
Stylist: Δημήτρης Παπαθωμάς
Music & Sound: Musou Music Group

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα