Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα: Τελειώνει τη δουλειά η Βασίλισσα με σούπερ ειδικά! 🔥👑

Το πρώτο παιχνίδι ήταν επεισοδιακό για τους λάθος λόγους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν έχουμε μπροστά μας ένα δεύτερο σπουδαίο ραντεβού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπενφίκα, αυτή τη φορά στην έδρα της Βασίλισσας, που θέλει να… τελειώσει τη δουλειά και να πάρει το εισιτήριο για τους «16». Έχει άλλωστε τον πρώτο λόγο να τα καταφέρει και να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, έχοντας νικήσει με 1-0 στο Ντα Λουζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
11.00stoiximan
150.00stoiximan

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα αποδόσεις 

Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης ▶️ Κανάλι Live Streaming (04/11)

Κάτι το Σαντιάγο Μπερναμπέου, κάτι η διαφορετική δυναμική της Ρεάλ στην Ευρώπη και ειδικά τα κρίσιμα ραντεβού του Champions League, η Βασίλισσα φαίνεται να έχει το πάνω χέρι για τη νίκη και στη ρεβάνς. Αυτό δείχνουν και οι αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΕΝΦΙΚΑ
1.47novibet
4.70novibet
6.30novibet

Βέβαια, σε αυτά τα… αστεράτα ραντεβού πάντα η αγορά των γκολ έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και σε αυτή. Παρακάτω οι σχετικές αποδόσεις: 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.44bet365
2.67stoiximan
1.60pamestoixima
2.20elabet

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα ειδικά στοιχήματα 

Φυσικά, βραδιά στο Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα είναι σαν… τηγανίτα χωρίς μέλι. Είτε πρόκειται για bet builder, είτε για άλλες, πιο ιδιαίτερες επιλογές. Επιλογές για όλα τα γούστα. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3.70novibet
ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 7.20
7.20stoiximan
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
13.00bet365
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
7.50elabet
ΕΑΛ+OVER 3,5+OVER 8,5 ΓΚΟΛ
3.20pamestoixima

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπενφίκα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 2HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

