Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης: Ντερμπάρα στη Μαδρίτη με ειδικά… φωτιά! 🔥⚔️

Καλό το Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά όλα τα βλέμματα στη Μαδρίτη είναι ήδη στραμμένα στην Κυριακή. Η ισπανική πρωτεύουσα για ακόμη μια φορά θα χωριστεί στα δύο για χάρη του μαδριλένικου ντέρμπι που δεσπόζει στα κουπόνι για τα προγνωστικά Α’ Ισπανίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να υποδεχθεί την… άσπονδη συμπολίτισσα Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα ντέρμπι που φυσικά θα κρίνει πολλά στη La Liga και μπορεί να βγάλει κερδισμένη την Μπαρτσελόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 3.75 300.00

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης αποδόσεις

Κάτι η έδρα, κάτι το υψηλό κίνητρο και το καλό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, αναμενόμενα θα έλεγε κανείς έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Όσο σκληρό καρύδι και να είναι η Ατλέτικο. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.91 4.05 3.55

Φυσικά, αξίζει να ρίξουμε και μια μάτια στην αγορά των γκολ, που σε κανένα παιχνίδι δεν περνά απαρατήρητη. Πάμε να δούμε τι γίνεται.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, ακριβώς επειδή τέτοια ντέρμπι έχουν πάντα αγωνία και ξεχωριστό ενδιαφέρον, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε και στις στοιχηματικές επιλογές με το μεγαλύτερο ξεχωριστό ενδιαφέρον. Φυσικά, μιλάμε για ειδικά ή συνδυαστικά στοιχήματα, bet builder και γενικά ό,τι τραβά η ψυχή του καθενός. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε εμείς για το Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 8.00 Χ2+UNDER 3,5+ΑΛΒΑΡΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 7.50 ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 8.00 OVER 3,5+G/G+ΚΟΡΝΕΡ OVER 10,5 5.70 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ+ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 7.00

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ατλέτικο Μαδρίτης μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports 1. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.