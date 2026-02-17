ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ράφα Μπενίτεθ: Θα κάνει… παρέλαση ο Ισπανός; ☘💣

Ράφα Μπενίτεθ: Θα κάνει… παρέλαση ο Ισπανός; ☘💣

Όταν ακούστηκε το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ για προπονητής στον Παναθηναϊκό τα συναισθήματα που προκάλεσε ήταν ανάμικτα. Κάποιοι ξίνισαν, κάποιοι αδιαφόρησαν και κάποιοι άλλοι χάρηκαν, λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του Ισπανού.

Δεν έχουν περάσει καλά καλά τέσσερις μήνες από όταν ανέλαβε το τιμόνι του «τριφυλλιού» και οι φωνές που δυσανασχετούν πληθαίνουν. Τα παράπονα για το ότι η ομάδα δεν έχει καθαρό πλάνο ακούγονται όλο και πιο συχνά. Το πρόσφατο 1-1, κόντρα στα προγνωστικά, με την ΑΕΛ Novibet στο πρωτάθλημα ξεχείλισε το ποτήρι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΕΤΡΑΔΑ
2.05novibet

Οι φίλοι των «πρασίνων» γιούχαραν τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό, ενώ η ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς με τους Θεσσαλούς μύριζε μπαρούτι. Καταλαβαίνετε σε αυτό το κλίμα ότι η θέση του – ακριβοπληρωμένου κατά τα άλλα – Ράφα Μπενίτεθ κινδυνεύει.

Ράφα Μπενίτεθ προπονητής Παναθηναϊκού αποδόσεις

Ράφα Μπενίτεθ

Οι μόλις 13 νίκες στα 25 παιχνίδια (ρεκόρ 13-6-6) που κάθισε στην άκρη του πάγκου δεν έχουν ικανοποιήσει. Είναι απολύτως λογικό ότι κόσμος και διοίκηση περίμεναν κάτι καλύτερο από έναν άνθρωπο με το βιογραφικό του.

Ως εκ τούτου, οι κακές γλώσσες έχουν ξεκινήσει να λένε πως δεν θα… βγάλει παρέλαση. Δηλαδή, ο χρόνος της προπονητικής του ζωής στην Αθήνα τελειώνει. Κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι και η Novibet.

Όπως θα δείτε, έχουν κυκλοφορήσει οι αποδόσεις για το αν ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάθεται στον πάγκο του «τριφυλλιού» έως τις 25 Μαρτίου 2026. Δείτε στο παρακάτω πινακάκι πώς έχουν διαμορφωθεί:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΝ 25/03/2026: ΡΑΦΑ ΜΠΕΝΙΤΕΘ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΝ 25/03/2026: ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ

