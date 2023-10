Προκριματικά EURO 2024: Οι αποδόσεις για το Ελλάδα - Ολλανδία

Η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της μία μεγάλη ευκαιρία και όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η γαλανόλευκη θα δώσει έναν τελικό πρόκρισης στο Euro 2024 κόντρα στην Ολλανδία στην Opap Arena το βράδυ (21:45) της Δευτέρας (16/10).

Με ένα τεράστιο «διπλό» στις αποσκευές έφυγε η Εθνική από το Δουβλίνο, επικρατώντας 2-0 της Ιρλανδίας στο «Aviva Stadium» για την έκτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της προκριματικής φάσης του Euro 2024.Η γαλανόλευκη έκανε τη μισή και παραπάνω δουλειά απ’ το πρώτο μέρος, με το τρομερό γκολ του Γιακουμάκη με καρφωτή κεφαλιά στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από φοβερή σέντρα του Τσιμίκα, ενώ το 2-0 ήρθε με γκολ του Μασούρα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Πογιέτ προστάτεψε το προβάδισμά της και παρά την πίεση των γηπεδούχων στο τέλος, έκανε το 2/2 κόντρα στην Ιρλανδία και σε συνδυασμό με το «δώρο» της Γαλλίας έμεινε μόνη δεύτερη, έχοντας παιχνίδι παραπάνω από την Ολλανδία.

Η νίκη της Γαλλίας απέναντι στην Ολλανδία με 2-1 στο Άμστερνταμ, δίνει στην Ελλάδα το δικαίωμα να κρατά την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση στα τελικά του EURO που θα γίνουν το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εμπαπέ μόλις στο έβδομο λεπτό άνοιξε το σκορ, μετά από ασίστ του Κλος. Η Ολλανδία είχε τις στιγμές της και απειλούσε κυρίως στις αντεπιθέσεις, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Το ίδιο δυνατά μπήκαν οι Γάλλοι στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Εμπαπέ να ξαναχτυπάει στο 53ο λεπτό μετά από ασίστ του Ραμπιό. Ο 24χρονος μάλιστα έγραψε ιστορία με το εθνόσημο, αφού έγινε τέταρτος σκόρερ της εθνικής Γαλλίας ξεπερνώντας τον θρυλικό Μισέλ Πλατινί.

Ελλάδα – Ολλανδία Αποδόσεις

Εκτός των παραπάνω οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για την κρίσιμη αναμέτρηση Ελλάδα – Ολλανδία, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι το αουτσάιντερ του αγώνα.

Νίκη Ελλάδας Ισοπαλία Νίκη Ολλανδίας 3.65 3.30 2.12

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Γκουστάβο Πογιέτ προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 3.65. Το διπλό της Ολλανδίας επί ελληνικού εδάφους, που θα της δώσει μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση δίνεται σε απόδοση 2.12, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.30.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 παίζεται σε τιμή αουτσάιντερ, αφού πληρώνει 2.10, ενώ το Under 2,5 δίνεται στο 1.75. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.82, ενώ το No Goal κινείται σε τιμή 1.91.

Να ξεχάσουμε τον εφιάλτη του Αϊντχόβεν

Η Εθνική Ελλάδος εμφάνισε μία εντελώς διαφορετική (προς το χειρότερο) εικόνα απ’ ότι την είχαμε συνηθίσει στο «Phillips Stadium» του Αϊντχόφεν κόντρα στην Ολλανδία για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024 και ηττήθηκε με 3-0 χωρίς μάλιστα να είναι απειλητική στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Με τρία γκολ σε διάστημα 22′ λεπτών στο πρώτο ημίχρονο, η Ολλανδία είχε διαλύσει την Εθνική μας ομάδα, με τους «οράνιε» να παίρνουν το προβάδισμα για την πρόκριση, καθώς ισοβαθμούσαν μαζί με την Ελλάδα στην δεύτερη θέση του ομίλου των προκριματικών του Euro 2024, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο.

Τα πολλά λάθη αλλά και η αδυναμία της Εθνικής στις στατικές φάσεις επέτρεψαν στο σύνολο του Ρόναλντ Κούμαν να ανοίξει το σκορ με τον Ντε Ρουν μόλις στο 17ο λεπτό (1-0). Έπειτα ανέλαβε δράση ο Ντούμφρις και με δύο ασίστ στο 31ο και 39ο λεπτό της αναμέτρησης έχρισε σκόρερς τους Γκάκπο και Βέγκχορστ που έγραψαν και το τελικό σκορ της αναμέτησης.

Μπορείτε να διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά προκριματικών EURO 2024 στην ιστοσελίδα μας.

Τρία σενάρια πρόκρισης για τη γαλανόλευκη

Το πρώτο και κύριο σενάριο που δίνει απευθείας πρόκριση στη γαλανόλευκη, είναι να κάνει το “2 στα 2”, δηλαδή να νικήσει την Ολλανδία και την Γαλλία στην OPAP Arena, χωρίς να ενδιαφέρεται τι έχουν κάνει οι «οράνιε» με Ιρλανδία και Γιβραλτάρ. Θα έχει φτάσει τους 18 βαθμούς και θα της φτάνουν για να είναι παρούσα στα γήπεδα της Γερμανίας.

Από εκεί και πέρα, αν νικήσει την Ολλανδία, της αρκεί ακόμα και η ισοπαλία με την (αδιάφορη βαθμολογικά) Γαλλία, καθώς θα έχει 16 βαθμούς έναντι 15 της ομάδας του Ρόναλντ Κούμαν στην καλύτερη των περιπτώσεων. Το τρίτο σενάριο είναι να νικήσει την Ολλανδία με σκορ που καλύπτει το 3-0 του πρώτου μεταξύ τους αγώνα, ώστε να υπερέχει στην ισοβαθμία. Σε αυτή την περίπτωση θα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση, αφού θα έχει 15 βαθμούς και οι «οράνιε» θα μπορούν να φτάσουν μάξιμουμ τους 15, αλλά θα υπολείπονται έναντι της γαλανόλευκης

