Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι: Λαμπερή «ξιφομαχία» με τρομερό 13.00! ⚔️💥

Τα… ορθόδοξα νοκ-άουτ στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ, αυτά που ξέρουμε εδώ και δεκαετίες είναι ξανά εδώ. Η φάση των «16» επιστρέφει και αναμενόμενα φέρνει μαζί της ματσάρες.

Μια από αυτές που ξεχωρίζει στο κουπόνι της Τετάρτης είναι και η σπουδαία «μονομαχία» ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Τσέλσι. Δύο ομάδες που παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο και υπόσχονται να μας χαρίσουν απλόχερα θέαμα. Πάμε, όμως, να δούμε τι γίνεται και με το στοίχημα!

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΕΛΣΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 11.00 20.00

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι αποδόσεις

Από πέρυσι, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έχει αποκτήσει διαφορετική δυναμική στην Ευρώπη. Και από τη στιγμή που αγωνίζεται και στην έδρα της έχει φαβοριτιστεί έντονα. Αυτό αποτυπώνεται στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΣΕΛΣΙ 1.90 3.75 3.85

Βέβαια, σε τέτοια νοκ-άουτ παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου συνήθως… βρέχει γκολ, αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ. Ας δούμε τις σχετικές αποδόσεις.

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι ειδικά στοιχήματα

Φυσικά, όμως, δεν θα μπορούσε κανείς να αγνοήσει και τις πιο… ιντριγκαδόρικες επιλογές. Μιλάμε, φυσικά, για ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, bet builder. Από όλα έχει ο… μπαχτσές! Ακολουθούν τα σημεία που ξεχωρίσαμε και αξίζει να τσεκάρετε κι εσείς.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.75 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 7.00 ΖΟΑΟ ΠΕΔΡΟ+ΤΣΕΛΣΙ+G/G 8.50 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 6.00 OVER 3,5+OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 13.00

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Τσέλσι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 3HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.