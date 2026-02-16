ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΑΟΚ – Θέλτα: Η εκδίκηση και το ΣΟΥΠΕΡ 4.85! ⚫🦅

ΠΑΟΚ - Θέλτα

Πράξη πρώτη και για την ενδιάμεση φάση του Γιουρόπα Λιγκ αυτή την Πέμπτη. Εκεί δηλαδή που βρέθηκε – σχετικά άνετα – ο ΠΑΟΚ. Μπορεί η κλήρωση στη League Phase να μην του χαμογέλασε ακριβώς, όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε απαντήσεις. Μάζεψε 12 βαθμούς και για μια στιγμή φλέρταρε ακόμα και με την απευθείας πρόκριση στους «16». Η πορεία του θεωρείται παραπάνω από τίμια.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΟΚ
2.40stoiximan
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΘΕΛΤΑ
1.53stoiximan

Αντίπαλός του σε αυτή τη φάση μία ομάδα που γνώρισε τη φετινή σεζόν. Μιλάμε, φυσικά, για τη Θέλτα από την οποία ηττήθηκε 3-1 τη 2η αγωνιστική. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει σε αυτό το ραντεβού τους και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θέλει να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Σε αυτή τη χρονιά γενεθλίων που διανύει θα επιχειρήσει να βρεθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

ΠΑΟΚ – Θέλτα αποδόσεις

ΠΑΟΚ - Θέλτα

Η ώρα πλησιάζει για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση. Για να δούμε τι λένε οι στοιχηματικές εταιρίες για τις αποδόσεις.

ΠΑΟΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΘΕΛΤΑ
2.40bet365
3.40elabet
2.95fonbet

Δεν ξεχνάτε να ρίξετε μια ματιά στις αγορές των γκολ που, ως συνήθως, παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.92interwetten
1.88pamestoixima
1.72novibet
2.08winmasters

ΠΑΟΚ – Θέλτα ειδικά στοιχήματα

ΠΑΟΚ - Θέλτα

Φτάσαμε στην αγαπημένη σας ενότητα, εκείνη με τα προγνωστικά στοιχήματος που περιέχουν ειδικές επιλογές. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με ορισμένες που ξεχωρίσαμε για την ευρωπαϊκή αυτή μάχη.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
2-3 ΓΚΟΛ
1.91novibet
ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
2.20novibet
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1
2.45stoiximan
OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ
4.35stoiximan
1Χ + ΓΚΟΛ Ή ΑΣΙΣΤ ΤΑΪΣΟΝ + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.85stoiximan

ΠΑΟΚ – Θέλτα κανάλι

Καλά όλα αυτά, αλλά «πού θα δω το ΠΑΟΚ – Θέλτα»; Μην αγχώνεστε φίλες και φίλοι, διότι σας έχουμε την απάντηση. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τη Θέλτα αυτή την Πέμπτη και ώρα 19:45 και θα το παρακολουθήσετε μέσω της συχνότητας της Cosmote Sport 3HD. Για οποιαδήποτε απορία σας, επισκεφθείτε το πρόγραμμα TV της Kingbet.

