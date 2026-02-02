Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η «μάχη» στην Αθήνα με ΣΟΥΠΕΡ ειδικά! 💣☘

Ο Φεβρουάριος ξεκινάει για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για το κουπόνι. Μετά και από την ήττα στη Θεσσαλονίκη οι «πράσινοι» καλουνται να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση με μια νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το «τριφύλλι» με ρεκόρ 15-10 απέναντι σε μια «βασίλισσα» με ρεκόρ 16-9 ετοιμάζονται να μας χαρίσουν μια ακόμα αξέχαστη βραδιά ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Οι αποδόσεις για το παιχνίδι από τις στοιχηματικές εταιρίες διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.64 2.30

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ OVER 18,5 ΤΡΙΠΟΝΤΑ 2.02 ΡΕΑΛ OVER 36,5 ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 1.95 OVER 5,5 ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ + UNDER 23,5 ΛΑΘΗ 2.37 OVER 22,5 ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2.00

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Τρίτη 3/2/2026 21:15 η μεγάλη «μάχη» στο Telekom Center ζωντανά από το Novasports Prime