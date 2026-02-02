ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η «μάχη» στην Αθήνα με ΣΟΥΠΕΡ ειδικά! 💣☘

Ο Φεβρουάριος ξεκινάει για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για το κουπόνι. Μετά και από την ήττα στη Θεσσαλονίκη οι «πράσινοι» καλουνται να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση με μια νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ
5.00pamestoixima
2.85stoiximan

Το «τριφύλλι» με ρεκόρ 15-10 απέναντι σε μια «βασίλισσα» με ρεκόρ 16-9 ετοιμάζονται να μας χαρίσουν μια ακόμα αξέχαστη βραδιά ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Παναθηναικος

Οι αποδόσεις για το παιχνίδι από τις στοιχηματικές εταιρίες διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
1.64novibet
2.30elabet

Μην ξεχνάτε να ρίξετε μια ματιά στις αγορές των πόντων, που πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

OVER 170,5 UNDER 170,5
1.92stoiximan
1.88winmasters

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Στη συνέχεια προχωράμε, στις ειδικές επιλογές για στοίχημα που έχουμε επιλέξει για εσάς. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder για όλα και για όλους.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
OVER 18,5 ΤΡΙΠΟΝΤΑ
2.02bet365
ΡΕΑΛ OVER 36,5 ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
1.95fonbet
OVER 5,5 ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ + UNDER 23,5 ΛΑΘΗ
2.37novibet
OVER 22,5 ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
2.00winmasters

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Τρίτη 3/2/2026 21:15 η μεγάλη «μάχη» στο Telekom Center ζωντανά από το Novasports Prime και φυσικά δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα TV της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο μάτς θέλετε.

