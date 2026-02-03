ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι με ειδικά που… εξαπλασιάζουν! ☘⚫

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Η χρονιά σίγουρα δεν έχει κυλήσει όπως ακριβώς θα επιθυμούσε ο Παναθηναϊκός. Παρόλα αυτά, έχει φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και μπορεί να «σώσει» την παρτίδα. Μην ξεχνάτε ότι η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ κινδυνεύει να μείνει εκτός τετράδας στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ από τον εξαιρετικό Λεβαδειακό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
3.25stoiximan
ΠΑΟΚ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.95stoiximan

Φυσικά, το έργο των «πρασίνων» μόνο εύκολο δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ φέτος διανύει μια… γενεθλιακή σεζόν και σίγουρα θα ήθελε να συνδυαστεί με κούπα. Ασφαλώς, για τους Θεσσαλονικείς δεν είναι μόνο το συναίσθημα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει στα χέρια του ένα από τα καλύτερα ρόστερ της χώρας, με νούμερα που… ζαλίζουν.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Παναθηναϊκος

Μιλάμε για ένα πραγματικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο πολύ ποιοτικά σύνολα. Πάμε να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ
2.42bet365
3.45elabet
2.87fonbet

Όπως πάντα, οι αγορές των γκολ έχουν την τιμητική τους.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.98novibet
1.83pamestoixima
1.75stoiximan
2.00winmasters

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

ΠΑΟΚ

Έφτασε η στιγμή για την αγαπημένη μας/σας ενότητα, εκείνη με τις ειδικές επιλογές για στοίχημα. Ψάχνετε μήπως σκόρερ, συνδυαστικά ή bet builder; Εδώ θα βρείτε τα πάντα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 27:59
1.98stoiximan
G/G + OVER 6,5 ΚΟΡΝΕΡ
2.15pamestoixima
Α. ΤΕΤΤΕΗ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
2.50bet365
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + 1-3 ΓΚΟΛ + ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΌ ΔΥΟ ΚΑΡΤΕΣ
3.90novibet
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
5.80stoiximan

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ σάς δίνουμε τη λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet.

