Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι με ειδικά που… εξαπλασιάζουν! ☘⚫

Η χρονιά σίγουρα δεν έχει κυλήσει όπως ακριβώς θα επιθυμούσε ο Παναθηναϊκός. Παρόλα αυτά, έχει φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και μπορεί να «σώσει» την παρτίδα. Μην ξεχνάτε ότι η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ κινδυνεύει να μείνει εκτός τετράδας στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ από τον εξαιρετικό Λεβαδειακό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3.25 ΠΑΟΚ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1.95

Φυσικά, το έργο των «πρασίνων» μόνο εύκολο δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ φέτος διανύει μια… γενεθλιακή σεζόν και σίγουρα θα ήθελε να συνδυαστεί με κούπα. Ασφαλώς, για τους Θεσσαλονικείς δεν είναι μόνο το συναίσθημα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει στα χέρια του ένα από τα καλύτερα ρόστερ της χώρας, με νούμερα που… ζαλίζουν.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Μιλάμε για ένα πραγματικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο πολύ ποιοτικά σύνολα. Πάμε να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Όπως πάντα, οι αγορές των γκολ έχουν την τιμητική τους.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Έφτασε η στιγμή για την αγαπημένη μας/σας ενότητα, εκείνη με τις ειδικές επιλογές για στοίχημα. Ψάχνετε μήπως σκόρερ, συνδυαστικά ή bet builder; Εδώ θα βρείτε τα πάντα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 27:59 1.98 G/G + OVER 6,5 ΚΟΡΝΕΡ 2.15 Α. ΤΕΤΤΕΗ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.50 Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + 1-3 ΓΚΟΛ + ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΌ ΔΥΟ ΚΑΡΤΕΣ 3.90 ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 5.80

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ σάς δίνουμε τη λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet.