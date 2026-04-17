Kingbet

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Μετωπική» αιωνίων με σούπερ ειδικά! 💥👌

Όχι ότι χρειάζεται κάποιο έξτρα διακύβευμα το συγκεκριμένο ζευγάρι στα προγνωστικά Σούπερ Λιγκ, όμως αυτό το ντέρμπι «αιωνίων» έχει από πίσω του πολύ… ψωμάκι που το καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρον στο κουπόνι

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο τελευταίο τέτοιο ντέρμπι της ιστορίας στην εμβληματική Λεωφόρο, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» καίγονται για τρίποντο, προκειμένου να μπουν δυνατά στην κουβέντα για τον τίτλο. Αν ηττηθούν, δε, ίσως εκτροχιαστούν ανεπιστρεπτί. Πολύ κομβική η «μονομαχία», λοιπόν, και πάμε να δούμε τι «παίζει» με το στοίχημα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός αποδόσεις 

Σε ντέρμπι αιωνίων, σπάνια… χωράνε προγνωστικά, είναι παιχνίδια ειδικών συνθηκών. Ακόμη κι έτσι, πάντως, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που δείχνει να έχει το πάνω χέρι στο ζευγάρι. Τουλάχιστον, σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Προφανώς, το δικό της ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ, όπως πάντα. Μπορείτε παρακάτω να δείτε τι ισχύει. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτά τα ντέρμπι πάντα γίνονται πιο… καυτά, όταν συνδυάζονται και με «καυτά» στοιχήματα. Και τέτοια είναι τα ειδικά και συνδυαστικά, τα bet builder, που έχουν μεγάλη αξία. Μπορείτε παρακάτω να δείτε τις πιο ελκυστικές επιλογές που ξεχωρίσαμε για το μεγάλο παιχνίδι. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΓΚΟΛ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ+G/G+OVER 3,5
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5
ΤΕΤΕΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
UNDER 2,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 8,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 6,5

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 1HD. Σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.



