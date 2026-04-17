ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δικέφαλοι για… τίτλο με τρελά «εντεκάρια»! 🦅🤯

Εντάξει, χρειάστηκε να κάνουμε λίγη υπομονή αλλά το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου (ναι, το καλύτερο) είναι ξανά εδώ! Τα προγνωστικά Σούπερ Λιγκ έχουν πάρει φωτιά, μιας και έχουμε ντερμπάρες στο κουπόνι.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά όσον αφορά στο στέμμα του Πρωταθλητή. Με νίκη, η Ένωση «σφιχταγκαλιάζει» τον τίτλο, με διπλό οι Θεσσαλονικείς τής βάζουν πολλή πίεση. Όπως καταλαβαίνετε, τα πάντα ισορροπούν σε τεντωμένο σκοινί και το ίδιο ισχύει και για το στοίχημα. Ας δούμε τι γίνεται!

ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 1.55 4.25

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει πάρει αέρα στην κορυφή της βαθμολογίας Σούπερ Λιγκ, παίζει και στην έδρα της και δεν προκαλεί εντύπωση το ότι είναι φαβορί στην αναμέτρηση. Αυτό, τουλάχιστον, αποτυπώνεται στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Φυσικά, πάντα έχει ενδιαφέρον και η αγορά των γκολ, είναι το καλύτερο «καταφύγιο» για πολλούς παίκτες. Ας ρίξουμε μια ματιά.

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, δεν θα ήταν ντέρμπι με πάθος αν δεν στρέφαμε την προσοχή μας και στα παιχνίδια που… ξεσηκώνουν τα πάθη γενικότερα. Ο λόγος, φυσικά, για τα ειδικά και τα συνδυαστικά, τα bet builder που έχουν μεγαλύτερη αξία. Πολλές και ελκυστικές οι επιλογές, όπως καταλαβαίνετε, όμως παρακάτω μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε για το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΚ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 11.00 ΠΑΟΚ+G/G+OVER 3,5 9.50 ΠΑΟΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 7.00 ΑΕΚ+UNDER 2,5+ΒΑΡΓΚΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 11.00 OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 22,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ 6.60

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 2HD. Σέντρα της αναμέτρησης στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.