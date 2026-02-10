ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Για το ψυχολογικό boost και το… 4.10 ☘🏀

Μετά την παθιασμένη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ, άπαντες πίστεψαν ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει μομέντουμ. Μπορει να ήρθε οριακά (82-81), αλλά ήταν αυτό που έψαχναν οι παίκτες και ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν. Ωστόσο, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά στα προγνωστικά μπάσκετ ότι τα πάντα στο άθλημα είναι ρευστά. Ως εκ τούτου, το 78-62 από την Παρτίζαν έσκασε σαν σφαλιάρα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟ FINAL 4
1.80stoiximan
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
4.75stoiximan

Αυτή την Παρασκευή (13/01) για το κουπόνι μπάσκετ και πάλι στο Telekom Center, οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να βρουν μια μεγάλη νίκη ψυχολογίας. Αντίπαλος τους; Η περσινή πρωταθλήτρια, Φενέρμπαχτσε. Υπενθυμίζουμε ότι στον πρώτο γύρο, το «τριφύλλι» έφυγε από την Πόλη με διπλό και σκορ 77-81, χάρη στον σπουδαίο Κέντρικ Ναν (25 πόντοι).

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε αποδόσεις

Παναθηναϊκος

Πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες σε αυτό το ελληνοτουρκικό συναπάντημα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
1.68bet365
2.25elabet
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -2,5 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ +2,5
1.86pamestoixima
1.95novibet

Το line στους πόντους είναι στους 166,5 πόντους. Ας δούμε πόσο πληρώνουν τα Over/Under.

OVER 166,5 ΠΟΝΤΟΥΣ UNDER 166,5 ΠΟΝΤΟΥΣ
1.90winmasters
1.89netbet

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε ειδικά στοιχήματα

Παναθηναϊκος

Ακολουθεί η πιο «πιπεράτη» ενότητα στα προγνωστικά στοιχήματος, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Δείτε παρακάτω ποια ξεχωρίσαμε:

Τίτλος Τίτλος
ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΗ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1.79stoiximan
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (+6,5) + OVER 160,5 ΠΟΝΤΟΙ
1.80fonbet
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟΥΣ 30 ΠΟΝΤΟΥΣ: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
2.02novibet
ΝΙΚΗ ΜΕ 1-5 ΠΟΝΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
2.75stoiximan
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
4.10novibet

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε σάς δίνουμε τη λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet.

