Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Για το ψυχολογικό boost και το… 4.10 ☘🏀

Μετά την παθιασμένη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ, άπαντες πίστεψαν ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει μομέντουμ. Μπορει να ήρθε οριακά (82-81), αλλά ήταν αυτό που έψαχναν οι παίκτες και ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν. Ωστόσο, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά στα προγνωστικά μπάσκετ ότι τα πάντα στο άθλημα είναι ρευστά. Ως εκ τούτου, το 78-62 από την Παρτίζαν έσκασε σαν σφαλιάρα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟ FINAL 4 1.80 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 4.75

Αυτή την Παρασκευή (13/01) για το κουπόνι μπάσκετ και πάλι στο Telekom Center, οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να βρουν μια μεγάλη νίκη ψυχολογίας. Αντίπαλος τους; Η περσινή πρωταθλήτρια, Φενέρμπαχτσε. Υπενθυμίζουμε ότι στον πρώτο γύρο, το «τριφύλλι» έφυγε από την Πόλη με διπλό και σκορ 77-81, χάρη στον σπουδαίο Κέντρικ Ναν (25 πόντοι).

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε αποδόσεις

Πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες σε αυτό το ελληνοτουρκικό συναπάντημα.

Το line στους πόντους είναι στους 166,5 πόντους. Ας δούμε πόσο πληρώνουν τα Over/Under.

OVER 166,5 ΠΟΝΤΟΥΣ UNDER 166,5 ΠΟΝΤΟΥΣ 1.90 1.89

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε ειδικά στοιχήματα

Ακολουθεί η πιο «πιπεράτη» ενότητα στα προγνωστικά στοιχήματος, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Δείτε παρακάτω ποια ξεχωρίσαμε:

Τίτλος Τίτλος ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΗ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1.79 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (+6,5) + OVER 160,5 ΠΟΝΤΟΙ 1.80 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟΥΣ 30 ΠΟΝΤΟΥΣ: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2.02 ΝΙΚΗ ΜΕ 1-5 ΠΟΝΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 2.75 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 4.10

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε σάς δίνουμε τη λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet.