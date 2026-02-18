Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Αντιστροφή του κλίματος και ΑΚΡΑΙΟ 6.10 ☘💥

Τη σκυτάλη από το Τσάμπιονς παίρνει το Γιουρόπα Λιγκ αυτή την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός μετά τους 12 βαθμούς που συγκέντρωσε στη League Phase, βρέθηκε άνετα στην ενδιάμεση φάση. Μάλιστα, υπήρξαν στιγμές που πολλοί πίστεψαν ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει μέχρι και την απευθείας πρόκριση.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2.35 ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1.55

Τα προβλήματα πολλά στο στρατόπεδο των «πρασίνων» με τον Ράφα Μπενίτεθ να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής. Για την ιστορία, ο Ισπανός είναι αήττητος φέτος στην Ευρώπη (ρεκόρ 2-3-0). Ωστόσο, η έλλειψη πλάνου για την οποία κατηγορείται δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιο πρόσφατο αποτέλεσμα το 1-1 με την ΑΕΛ Novibet, κάτι που άφησε το «τριφύλλι» στο -6 από την τετράδα στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ.

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν αποδόσεις

Κρίσιμη και συνάμα αμφίρροπη η αποψινή αναμέτρηση. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 2.40 3.15 3.15

Ας δούμε τώρα και τις αγορές των γκολ που όπως πάντα έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν ειδικά στοιχήματα

Συνεχίζουμε με την αγαπημένη σας ενότητα, εκείνη με ειδικές επιλογές στα προγνωστικά στοιχήματος. Θέλετε σκόρερ, θέλετε συνδυαστικά, θέλετε bet builder; Απ’ όλα έχει ο μπαχτσές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28:00 2.22 Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + UNDER 3,5 ΓΚΟΛ + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.00 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.15 ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο Σ. ΑΝΤΙΝΟ 3.35 GOAL/GOAL + ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ Ο Ε.Π. ΜΠΡΑΟΥΝ 6.10

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν κανάλι

Καλά όλα αυτά, αλλά «πού θα δω το Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν»; Μην αγχώνεστε φίλες και φίλοι, διότι σας έχουμε την απάντηση. Το «τριφύλλι» υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν αυτή την Πέμπτη και ώρα 22:00 και θα το παρακολουθήσετε μέσω της συχνότητας της Cosmote Sport 4HD. Για οποιαδήποτε απορία σας, επισκεφθείτε το πρόγραμμα TV της Kingbet.