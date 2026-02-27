ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός – Άρης: Κρίσιμη «μονομαχία» με ειδικά που… ζεματάνε! 💥🤌

Καλή η Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό, σημαντική επιτυχία σίγουρα, όμως ταυτόχρονα υπάρχει και ο… μίνιμουμ στόχος της εισόδου στην τετράδα της βαθμολογίας Σούπερ Λιγκ. Το «τριφύλλι» θέλει να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και μπροστά του έχει πολύ κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στον Άρη

Και οι Θεσσαλονικείς από την πλευρά τους έχουν πολύ υψηλό κίνητρο, στο ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο τους επιθυμούν να δείξουν πράγματα και να επιστρέψουν στις νίκες. Για αυτό και η «μονομαχία» του ΟΑΚΑ προμηνύεται τόσο ενδιαφέρουσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
400.00stoiximan
5000.00stoiximan

Παναθηναϊκός – Άρης αποδόσεις 

Δεν είναι ψέμα πως αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός διανύει το καλύτερό του φεγγάρι με τον Ράφα Μπενίτεθ στο τιμόνι. Λόγω δυναμικής, αλλά και έδρας, λοιπόν, το «τριφύλλι» έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο παιχνίδι. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΗΣ
1.88novibet
3.25novibet
4.75novibet

Φυσικά, στα μεγάλα παιχνίδια της Σούπερ Λιγκ πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.60bet365
1.50stoiximan
2.25pamestoixima
1.57elabet

Παναθηναϊκός – Άρης ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητες και οι πιο ιδιαίτερες στοιχηματικές επιλογές, που προσφέρονται για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, bet builder, οι καλύτερες αποδόσεις είναι εδώ! 

 ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G+OVER 2,5
3.20bet365
ΑΝΤΙΝΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
3.66elabet
ΤΕΤΤΕΗ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗ+G/G
6.25pamestoixima
OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.45stoiximan
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΕΝΑΛΤΙ 5.00
5.00novibet

Παναθηναϊκός – Άρης κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 1HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

