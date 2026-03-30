Ουγγαρία – Ελλάδα: Δεύτερο «τεστ» με τρομερά… εντεκάρια! 🇬🇷💥

Η… αυγή της επόμενης ημέρας για την Εθνική Ελλάδος δεν ξημέρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εντός έδρας ήττα στο κουπόνι απέναντι στην Παραγουάη περισσότερο δημιούργησε προβληματισμό, παρά αισιοδοξία, μιας και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό.

Η «γαλανόλευκη», πάντως, έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη βελτίωση που άπαντες αναμένουμε να δούμε στο δεύτερο φιλικό της. Ζόρικη η μονομαχία απέναντι στην Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, με προγνωστικά στο… όριο και φυσικά αρκετό στοιχηματικό ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι γίνεται με το στοίχημα!

Ουγγαρία – Ελλάδα αποδόσεις

Ουγγαρία και Ελλάδα είναι αμφότερες πληγωμένες από το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να προκριθούν στο Μουντιάλ και αμφότερες βρίσκονται σε φάση ανασύνταξης. Για αυτό και έχει ενδιαφέρον η μεταξύ τους μονομαχία. Λόγω και έδρας, οι Ούγγροι έχουν ρόλο φαβορί στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Φυσικά, αξίζει να ρίξουμε και μια μάτια στην αγορά των γκολ, που ειδικά σε τέτοια παιχνίδια δεν περνά απαρατήρητη. Πάμε να δούμε τι ισχύει.

Ουγγαρία – Ελλάδα ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, τέτοιες αναμετρήσεις όπως αυτό το Ουγγαρία – Ελλάδα, όπου το κίνητρο και το διακύβευμα είναι… ισχνά, προσφέρονται για πιο ξεχωριστές επιλογές. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα ή τα bet builder που έχουν πάντα μεγαλύτερη αξία. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΛΑΔΑ+G/G 5.35 ΛΟΥΚΑΚΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΤΖΟΛΗΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 11.00 ΟΥΓΓΑΡΙΑ+OVER 2 ΓΚΟΛ+ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΡΝΕΡ 11.00 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 7.50 Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ+ΤΕΤΤΕΗ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 17.50

Ουγγαρία – Ελλάδα κανάλι

Το ενδιαφέρον φιλικό ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ελλάδα έχει ελεύθερη μετάδοση και μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον ALPHA. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.