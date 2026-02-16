Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Το πρώτο βήμα για τους «16»🔴⚔

Έφτασε, λοιπόν, η μεγάλη στιγμή για την ενδιάμεση φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Εκεί, δηλαδή, όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά το συγκλονιστικό του φινάλε στη League Phase. Οι «ερυθρόλευκοι» συγκέντρωσαν 11 βαθμούς και τερμάτισαν 18οι στην κατάταξη. Σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είχαν κάνει κάποια πράγματα καλύτερα, πόσο πιο ψηλά θα μπορούσαν να βρεθούν. Όπως για παράδειγμα κόντρα σε Πάφο (0-0) και Αϊντχόφεν (1-1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ 2.35 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ 1.60

Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πλέον, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν. Ένα ζευγάρι που παρακολουθήσαμε ξανά πρόσφατα στο κουπόνι, μιας και οι δύο ομάδες έπαιξαν στην 7η αγωνιστική στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Σε ένα υψίστης σημασίας ματς για τους Πειραιώτες, τα γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι έδωσαν το τρίποντο (2-0).

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν αποδόσεις

Πάμε να μάθουμε τώρα πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες για τη σπουδαία αναμέτρηση της ελληνικής ομάδας.

Όπως πάντα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των γκολ. Μην χάνετε χρόνο και δείτε τες παρακάτω.

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν ειδικά στοιχήματα

Από μια τέτοια κρίσιμη αναμέτρηση δεν υπήρχε περίπτωση να λείψουν οι ειδικές επιλογές στα προγνωστικά στοιχήματος. Διαλέξτε και… πάρτε όποια σας αρέσει από αυτές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 2-3 ΓΚΟΛ 1.91 GOAL/GOAL + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.10 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.25 ΤΑΡΕΜΙ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ + OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΑ ΓΚΟΛ 3.85

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν κανάλι

Κλείνουμε με μία εκ των πιο σημαντικών αποριών: «Πού θα δω το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν»; Μην ανησυχείτε, σας έχουμε την απάντηση. Όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα αγώνων της Kingbet, το ευρωπαϊκό ραντεβού των Πειραιωτών θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Cosmote Sport 2HD.