Ολυμπιακός Τσάμπιονς Λιγκ: Τόσο δίνει η πρόκριση στα νοκ άουτ!💣

Αν είσαι Ολυμπιακός, πέντε χρόνια περίμενες τη 17η Σεπτεμβρίου. Οι Πειραιώτες έπαιξαν ξανά στο champions league, μία στιγμή που είχαν να βιώσουν εδώ και μια πενταετία. Και αυτό, διότι η προηγούμενη συμμετοχή τους στα «αστέρια» ήταν τη σεζόν 2020-21.

Η κλήρωση τους έφερε αντιμέτωπους κόντρα σε τρία μεγαθήρια, δύο ολλανδικές, μία γερμανική και δύο πρωτάρες. Το σίγουρο είναι ένα. Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και στόχος του να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη φάση.

Και εδώ είναι που μπαίνει στην κουβέντα το στοιχημα. Και τι δεν μπορείς να βρεις ανάμεσα στις διαθέσιμες «ερυθρόλευκες» επιλογές που έχεις. Από το να προκριθεί ο Ολυμπιακός σε 8άδα ή 24άδα, μέχρι (για τους υπερβολικά αισιόδοξους) να τερματίσει πρώτος στη League Phase και να φτάσει έως το απόλυτο… Έβερεστ.

Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα Τσάμπιονς Λιγκ

Προτού περάσουμε ωστόσο στο καθαρά στοιχηματικό κομμάτι, ας παραθέσουμε τους αντιπάλους που θα βρουν οι Πρωταθλητές Ελλάδος στο πρόγραμμα αγώνων. Συγκεκριμένα, θα συναντήσουν:

Πάφος (εντός, 0-0)

Άρσεναλ (εκτός, 2-0)

Μπαρτσελόνα (εκτός)

Αϊντχόφεν (εντός)

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός)

Καϊράτ (εκτός)

Λεβερκούζεν (εντός)

Άγιαξ (εκτός)

Κλήρωση που, όπως είπαμε και στην αρχή, προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα, αλλά η πρεμιέρα της διοργάνωσης αρνητικά. Οι Πειραιώτες υποδέχθηκαν τη «σταχτοπούτα» Πάφο, όμως συνάντησαν ξανά το γνωστό πρόβλημα.

Οι Κύπριοι έπαιζαν με δέκα παίκτες για πάνω από μία ώρα, κλείστηκαν στα καρέ τους, μην αφήνοντας τον παραμικρό διάδρομο στους «ερυθρόλευκους». Το 0-0 δεν άλλαξε, παρά το «σφυροκόπημα» των παικτών του Μεντιλίμπαρ, με το αποτέλεσμα να δυσκολεύει την προσπάθεια του Ολυμπιακού για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Έπειτα, ακολούθησε η πολύ καλή εμφάνιση στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ, με την ήττα (2-0) να αδικεί έως ένα σημείο τους – αρκετά καλούς – Πειραιώτες. Πάμε όμως να δούμε τι λένε και οι στοιχηματικές εταιρίες για τη συνέχεια του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακος Τσαμπιονς Λιγκ ειδικα στοιχηματα

Η Fonbet συγκεκριμένα, προσφέρει το πιο ρεαλιστικό σενάριο των θέσεων 9-24, στην απόδοση του 2.35. Θέλεις να ρισκάρεις ακόμη περισσότερο, γιατί πιστεύεις ότι η 8άδα δεν είναι κάτι άπιαστο; Παίρνεις το σούπερ promo code*🎁και επιλέγεις το υψηλότατο 42.00.

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ 9-24 42.00 2.35

Προς το παρόν οι επόμενες διαθέσιμες αγορές που αφορούν την ελληνική ομάδα έχουν να κάνουν με το όνειρο της πρώτης θέσης, του τελικού και της κατάκτησης του τροπαίου. Τα προγνωστικά τσάμπιονς λιγκ «πληρώνουν» στο 1000.00 την κορυφή του ενιαίου ομίλου, στο – αρκετά χαμηλότερο – 151.00 την παρουσία στον τελικό και στο 300.00 την κούπα με τα μεγάλα «αυτιά».