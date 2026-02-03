ΟΦΗ – Λεβαδειακός: Επαρχιώτικη «μάχη» με ΤΡΕΛΟ 3.55! 🏆💣

Αν σας έλεγε κανείς ότι τον Φεβρουάριο ο Λεβαδειακός θα διεκδικούσε Κύπελλο και τετράδα στο πρωτάθλημα, θα τον πιστεύατε; Κι όμως, οι… τρελοί Βοιωτοί του Νίκου Παπαδοπουλου έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πήχη με το ποδόσφαιρο που παίζουν και τα στατιστικά που καταγράφουν. Για να τους πετύχουν, πάντως, πρέπει να ξεπεράσουν ένα μεγάλο εμπόδιο.

Αντίπαλός τους ο μαχητικός ΟΦΗ. Από όταν ανέλαβε ο Χρήστος Κόντης την τεχνική ηγεσία, οι Κρητικοί ξαναβρήκαν την αίγλη τους. Αποκορύφωμα, το 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ. Αποτέλεσμα που τους έφερε στη θέση που βρίσκονται, δηλαδή στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

ΟΦΗ – Λεβαδειακός αποδόσεις

Μιλάμε για ένα μικρό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο αυτές μαχητικές και παθιασμένες ομάδες. Πάμε να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Όπως πάντα, οι αγορές των γκολ έχουν την τιμητική τους.

ΟΦΗ – Λεβαδειακός ειδικά στοιχήματα

Έφτασε η στιγμή για την αγαπημένη μας/σας ενότητα, εκείνη με τις ειδικές επιλογές για στοίχημα. Ψάχνετε μήπως σκόρερ, συνδυαστικά ή bet builder; Εδώ θα βρείτε τα πάντα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 1.98 ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.20 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.47 Τ. ΝΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.75 Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 1,5 + OVER 6,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.55

ΟΦΗ – Λεβαδειακός κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το ΟΦΗ – Λεβαδειακός σάς δίνουμε τη λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2HD. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet.