Kingbet Kingbet

ΟΦΗ – Λεβαδειακός: Επαρχιώτικη «μάχη» με ΤΡΕΛΟ 3.55! 🏆💣

ΟΦΗ - Λεβαδειακός

Αν σας έλεγε κανείς ότι τον Φεβρουάριο ο Λεβαδειακός θα διεκδικούσε Κύπελλο και τετράδα στο πρωτάθλημα, θα τον πιστεύατε; Κι όμως, οι… τρελοί Βοιωτοί του Νίκου Παπαδοπουλου έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πήχη με το ποδόσφαιρο που παίζουν και τα στατιστικά που καταγράφουν. Για να τους πετύχουν, πάντως, πρέπει να ξεπεράσουν ένα μεγάλο εμπόδιο.

ΟΦΗ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
5.00stoiximan
13.00stoiximan

Αντίπαλός τους ο μαχητικός ΟΦΗ. Από όταν ανέλαβε ο Χρήστος Κόντης την τεχνική ηγεσία, οι Κρητικοί ξαναβρήκαν την αίγλη τους. Αποκορύφωμα, το 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ. Αποτέλεσμα που τους έφερε στη θέση που βρίσκονται, δηλαδή στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

ΟΦΗ – Λεβαδειακός αποδόσεις

ΟΦΗ

Μιλάμε για ένα μικρό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο αυτές μαχητικές και παθιασμένες ομάδες. Πάμε να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΟΦΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
3.30bet365
3.05elabet
2.40fonbet

Όπως πάντα, οι αγορές των γκολ έχουν την τιμητική τους.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.95novibet
1.85pamestoixima
1.65stoiximan
2.15winmasters

ΟΦΗ – Λεβαδειακός ειδικά στοιχήματα

Λεβαδειακος

Έφτασε η στιγμή για την αγαπημένη μας/σας ενότητα, εκείνη με τις ειδικές επιλογές για στοίχημα. Ψάχνετε μήπως σκόρερ, συνδυαστικά ή bet builder; Εδώ θα βρείτε τα πάντα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
1.98bet365
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1
2.20novibet
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.47stoiximan
Τ. ΝΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
2.75novibet
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 1,5 + OVER 6,5 ΚΟΡΝΕΡ
3.55pamestoixima

ΟΦΗ – Λεβαδειακός κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το ΟΦΗ – Λεβαδειακός σάς δίνουμε τη λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2HD. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet.

