Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου: Ντέρμπι τίτλου με σούπερ ειδικά! 👑🔥

Όχι ότι το Der Klassiker έχει ανάγκη επιπλέον διακυβεύματος, αλλά αυτή η «μονομαχία» ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και την Μπάγερν Μονάχου έχει και… έξτρα αλατοπίπερο. Κι αυτό διότι οι Βεστφαλοί θα παίξουν τα ρέστα τους για τον τίτλο.

Αυτή τη στιγμή οι Βαυαροί βρίσκονται στο +5 στην κορυφή της βαθμολογίας Bundesliga και αν φύγουν αλώβητοι από την έδρα της μεγάλης τους αντιπάλους θα αγκαλιάσουν ακόμη μια… σαλατιέρα για να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΠΑΓΕΡΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 15.00 1.01

Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου αποδόσεις

Αναμενόμενα, λόγω δυναμικής και μομέντουμ, η Μπάγερν, που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχει και τον πρώτο λόγο για το τρίποντο. Και αυτός ο φαβοριτισμός αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια, με ξεκάθαρο φαβοριτισμό, πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου ειδικά στοιχήματα

Καλά τα βασικά σημεία, ωραίες και οι αγορές των γκολ. Αλλά ντέρμπι χωρίς ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα δεν υφίσταται. Και ευτυχώς υπάρχουν μπόλικες επιλογές και για το γερμανικό ντέρμπι. Ειδικά, combo bets και bet builder! Από όλα έχει ο… μπαχτσές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΚΑΙ UNDER 4,5 4.45 ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 5.50 ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ+ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 6.00 G/G+OVER 4,5 2.90 ΛΟΥΙΣ ΝΤΙΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΜΟΥΣΙΑΛΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 5.50

Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και την Μπάγερν Μονάχου μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Prime. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.