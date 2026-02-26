ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου: Ντέρμπι τίτλου με σούπερ ειδικά! 👑🔥

Όχι ότι το Der Klassiker έχει ανάγκη επιπλέον διακυβεύματος, αλλά αυτή η «μονομαχία» ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και την Μπάγερν Μονάχου έχει και… έξτρα αλατοπίπερο. Κι αυτό διότι οι Βεστφαλοί θα παίξουν τα ρέστα τους για τον τίτλο. 

Αυτή τη στιγμή οι Βαυαροί βρίσκονται στο +5 στην κορυφή της βαθμολογίας Bundesliga και αν φύγουν αλώβητοι από την έδρα της μεγάλης τους αντιπάλους θα αγκαλιάσουν ακόμη μια… σαλατιέρα για να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΠΑΓΕΡΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
15.00stoiximan
1.01stoiximan

Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου αποδόσεις 

Αναμενόμενα, λόγω δυναμικής και μομέντουμ, η Μπάγερν, που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχει και τον πρώτο λόγο για το τρίποντο. Και αυτός ο φαβοριτισμός αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΑΓΕΡΝ
4.30interwetten
4.40interwetten
1.70interwetten

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια, με ξεκάθαρο φαβοριτισμό, πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.33bet365
3.35stoiximan
1.37pamestoixima
2.90elabet

Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου ειδικά στοιχήματα 

Καλά τα βασικά σημεία, ωραίες και οι αγορές των γκολ. Αλλά ντέρμπι χωρίς ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα δεν υφίσταται. Και ευτυχώς υπάρχουν μπόλικες επιλογές και για το γερμανικό ντέρμπι. Ειδικά, combo bets και bet builder! Από όλα έχει ο… μπαχτσές. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΚΑΙ UNDER 4,5
4.45interwetten
ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
5.50stoiximan
ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ+ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
6.00novibet
G/G+OVER 4,5
2.90elabet
ΛΟΥΙΣ ΝΤΙΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΜΟΥΣΙΑΛΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
5.50pamestoixima

Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και την Μπάγερν Μονάχου μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Prime. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα