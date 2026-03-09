Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα: «Αστεράτη» δράση και ελκυστικά ειδικά! 🤌✨

Τα… είπαν οι δυο τους και τον Σεπτέμβρη. Νιουκάστλ και Μπαρτσελόνα συναντήθηκαν στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ και στη League Phase της διοργάνωσης. Όμως από τότε έχει περάσει καιρός, έχουν αλλάξει τα πράγματα και βρισκόμαστε πια στα νοκ-άουτ των αστεριών, εκεί όπου τα πάντα είναι πολύ πιο κρίσιμα.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε «καρακάξες» και «μπλαουγκράνα» ξεχωρίζει στο κουπόνι της Τρίτης (10/03) και θα κρίνει πολλά στον δρόμο προς τα προημιτελικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ 6.00 15.00

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα αποδόσεις

Φυσικά, η Μπάρτσα έχει… άλλη δυναμική σε σχέση με τη Νιουκάστλ και βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση όμως το St’ James’ Park μόνο εύκολη έδρα δεν είναι. Για αυτό και είναι σχετικά ελαφρύς ο φαβοριτισμός των Καταλανών. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Φυσικά, αξίζει να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ, που στο Τσάμπιονς Λιγκ πάντα έχουν την τιμητική τους. Ας ρίξουμε μια ματιά.

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα ειδικά στοιχήματα

Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορεί κανείς να κάνει τη μελέτη του για το παιχνίδι αγνοώντας τα πιο… spicy σημεία. Μιλάμε φυσικά για ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα ή bet builder που έχουν μεγαλύτερη αξία και άλλη αγωνία! Πάμε να δούμε τις επιλογές που έχουμε ξεχωρίσει.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 7.00 1Χ+UNDER 3,5+ΒΟΛΤΕΜΑΝΤΕ OVER 2,5 ΣΟΥΤ 5.40 OVER 3,5+OVER 10,5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ+ΟVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 9.00 ΓΙΑΜΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ+G/G 5.25 ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 5.40

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Νιουκάστλ και την Μπαρτσελόνα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 2HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.