Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα: «Αστεράτη» δράση και ελκυστικά ειδικά! 🤌✨

Τα… είπαν οι δυο τους και τον Σεπτέμβρη. Νιουκάστλ και Μπαρτσελόνα συναντήθηκαν στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ και στη League Phase της διοργάνωσης. Όμως από τότε έχει περάσει καιρός, έχουν αλλάξει τα πράγματα και βρισκόμαστε πια στα νοκ-άουτ των αστεριών, εκεί όπου τα πάντα είναι πολύ πιο κρίσιμα. 

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε «καρακάξες» και «μπλαουγκράνα» ξεχωρίζει στο κουπόνι της Τρίτης (10/03) και θα κρίνει πολλά στον δρόμο προς τα προημιτελικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ
6.00stoiximan
15.00stoiximan

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα αποδόσεις

Τα σημεία που συμφωνεί ο στοιχηματικός Τύπος σήμερα (18/02)⚽

Φυσικά, η Μπάρτσα έχει… άλλη δυναμική σε σχέση με τη Νιουκάστλ και βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση όμως το St’ James’ Park μόνο εύκολη έδρα δεν είναι. Για αυτό και είναι σχετικά ελαφρύς ο φαβοριτισμός των Καταλανών. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.  

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
2.90bet365
3.90bet365
2.20bet365

Φυσικά, αξίζει να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ, που στο Τσάμπιονς Λιγκ πάντα έχουν την τιμητική τους. Ας ρίξουμε μια ματιά. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.77stoiximan
1.40pamestoixima
2.70elabet

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα ειδικά στοιχήματα 

Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορεί κανείς να κάνει τη μελέτη του για το παιχνίδι αγνοώντας τα πιο… spicy σημεία. Μιλάμε φυσικά για ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα ή bet builder που έχουν μεγαλύτερη αξία και άλλη αγωνία! Πάμε να δούμε τις επιλογές που έχουμε ξεχωρίσει. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
7.00bet365
1Χ+UNDER 3,5+ΒΟΛΤΕΜΑΝΤΕ OVER 2,5 ΣΟΥΤ
5.40elabet
OVER 3,5+OVER 10,5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ+ΟVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
9.00novibet
ΓΙΑΜΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ+G/G
5.25pamestoixima
ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
5.40stoiximan

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Νιουκάστλ και την Μπαρτσελόνα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 2HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

