ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Νάπολι – Ρόμα: «Derby del Sole» με σούπερ ειδικά 💣🔥

Νάπολι - Ρόμα

Το φετινό πρωτάθλημα της Serie A έχει εδώ και καιρό μεγάλο φαβορί την Ίντερ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ομάδες δεν κυνηγούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Στο σημείο που έχει φτάσει η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κάθε βαθμός είναι χρυσός. Νάπολι και Ρόμα κοντράρονται το βράδυ της Κυριακής στο «Diego Armando Maradona», σε μία μάχη που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της μάχης για την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Νάπολι Νικητής Serie A Ρόμα Νικητής Serie A
12.00bet365
51.00elabet

Η Νάπολι έρχεται από μια οδυνηρή ήττα για το Κύπελλο Ιταλίας από την Κόμο. Το ματς έληξε ισόπαλο 1-1 στα 90 λεπτά και έφτασε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η ομάδα του Τάσου Δουβίκα επιβλήθηκε με 7-6. Η Ρόμα από την άλλη επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο αγωνιστικές επικρατώντας στο «Ολίμπικο» της Κάλιαρι με 2-0 και έπιασε τη Γιουβέντους στην προνομιούχο 4η θέση της βαθμολογίας.

Νάπολι – Ρόμα αποδόσεις

Ναπολι

Ήρθε η ώρα για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Νάπολι Ισοπαλία Ρόμα
2.35fonbet
3.00stoiximan
3.50novibet
Over 2.5 Under 2.5 Goal/Goal No/Goal
2.45interwetten
1.55pamestoixima
2.01winmasters
1.77netbet

Νάπολι – Ρόμα ειδικά στοιχήματα

Ρομα

Πάμε τώρα στην αγαπημένη σας ενότητα, τα ειδικά στοιχήματα στο κουπόνι και τα bet builder που θα κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
 Να σκοράρει το γκολ (1) Νάπολι
1.83novibet
1ο Ημίχρονο αποτέλεσμα ισοπαλία
1.92bet365
Να κερδίσει το κόρνερ (1) η Ρόμα
2.10stoiximan
Over 2.5 κάρτες Νάπολι + Over 2.5 κάρτες Ρόμα
4.00pamestoixima

Νάπολι – Ρόμα κανάλι

Τον αγώνα Νάπολι-Ρόμα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το Cosmote sport 2 HD. Ωστόσο εσείς μην ξεχνάτε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα αγώνων ενημερώνεστε από το site της kingbet.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα