Νάπολι – Ρόμα: «Derby del Sole» με σούπερ ειδικά 💣🔥

Το φετινό πρωτάθλημα της Serie A έχει εδώ και καιρό μεγάλο φαβορί την Ίντερ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ομάδες δεν κυνηγούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Στο σημείο που έχει φτάσει η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κάθε βαθμός είναι χρυσός. Νάπολι και Ρόμα κοντράρονται το βράδυ της Κυριακής στο «Diego Armando Maradona», σε μία μάχη που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της μάχης για την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Νάπολι Νικητής Serie A Ρόμα Νικητής Serie A 12.00 51.00

Η Νάπολι έρχεται από μια οδυνηρή ήττα για το Κύπελλο Ιταλίας από την Κόμο. Το ματς έληξε ισόπαλο 1-1 στα 90 λεπτά και έφτασε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η ομάδα του Τάσου Δουβίκα επιβλήθηκε με 7-6. Η Ρόμα από την άλλη επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο αγωνιστικές επικρατώντας στο «Ολίμπικο» της Κάλιαρι με 2-0 και έπιασε τη Γιουβέντους στην προνομιούχο 4η θέση της βαθμολογίας.

Νάπολι – Ρόμα αποδόσεις

Ήρθε η ώρα για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Νάπολι – Ρόμα ειδικά στοιχήματα

Πάμε τώρα στην αγαπημένη σας ενότητα, τα ειδικά στοιχήματα στο κουπόνι και τα bet builder που θα κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Να σκοράρει το γκολ (1) Νάπολι 1.83 1ο Ημίχρονο αποτέλεσμα ισοπαλία 1.92 Να κερδίσει το κόρνερ (1) η Ρόμα 2.10 Over 2.5 κάρτες Νάπολι + Over 2.5 κάρτες Ρόμα 4.00

Νάπολι – Ρόμα κανάλι

Τον αγώνα Νάπολι-Ρόμα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το Cosmote sport 2 HD. Ωστόσο εσείς μην ξεχνάτε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα αγώνων ενημερώνεστε από το site της kingbet.