Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ: «Μάχη» με ενδιαφέρον και… φοβερά 6.90! ⚔️💥

Παραδοσιακό ντέρμπι δεν το λες. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Βιγιαρεάλ δεν μας έχει χαρίσει άπλετες ματσάρες στο κουπόνι ανά τα χρόνια. Πώς να μην υπάρχει ενδιαφέρον, λοιπόν;

Ειδικά φέτος που οι Μπλαουγκράνα σπριντάρουν για τα πρωτάθλημα και το Κίτρινο Υποβρύχιο αψηφά τα προγνωστικά, κάνοντας τρομερή πορεία τετράδας. Ξεχωρίζει στις αναλύσεις αγώνων του Σαββατοκύριακου το παιχνίδι και πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ/ΡΕΑΛ 1.65 1.75

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ αποδόσεις

Κάτι η έδρα, κάτι το γεγονός πως η Μπαρτσελόνα γνωρίζει καλά πλέον ότι δεν έχει περιθώρια για περισσότερες απώλειες και θα παίξει αποφασισμένη, καθιστούν τους Μπλαουγκράνα απόλυτο φαβορί για το τρίποντο. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια, με ξεκάθαρο φαβοριτισμό, πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ ειδικά στοιχήματα

Βέβαια… καλά-χρυσά όλα τα σημεία, όλα έχουν την αξία τους. Όμως, όπως και να το κάνουμε στις μεγάλες αναμετρήσεις όπως το Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ υπάρχουν και κάποια στοιχήματα πιο ιντριγκαδόρικα, πιο ενδιαφέροντα για το παιχνίδι. Ειδικά, συνδυαστικά ή bet builder! Ό,τι κι αν ψάχνετε, μπορείτε να το βρείτε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ+G/G+ΓΙΑΜΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 4.05 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ 6.90 ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 6.90 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 5.00 ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΜΙΚΑΟΥΤΑΤΖΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 5.35

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Βιγιαρεάλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports 1. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.