Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Για τη… remontada με τρελά ειδικά! 🔥🤯

Το έκανε με την Παρί Σεν Ζερμέν το 2017 στο Τσάμπιονς Λιγκ και τώρα θέλει να το κάνει ξανά στα προγνωστικά Κύπελλο Ισπανίας. Ο λόγος για την Μπαρτσελόνα, που υπέστη σοκαριστική ήττα στο κουπόνι με 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρώτο σκέλος των ημιτελικών του Copa del Rey, αλλά δεν έχει πάψει να ελπίζει. 

Στο μυαλό της έχει μια νέα επική remontada και θα τα δώσει όλα για να αψηφήσει τα προγνωστικά! Μόνο ο χρόνος ξέρει αν θα τα καταφέρει. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
15.00stoiximan
1.45stoiximan

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης αποδόσεις 

Η αλήθεια είναι πως ό,τι κι αν συμβεί, η Μπαρτσελόνα θα μπει στο γήπεδο αποφασισμένη για τη νίκη, ώστε να μεγιστοποιήσει και τις πιθανότητές της για πρόκριση. Για αυτό και έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ο φαβοριτισμός της αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
1.46bet365
5.00bet365
5.50bet365

Φυσικά, σε τόσο μεγάλα παιχνίδια πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G
1.61bet365
2.18stoiximan
1.35pamestoixima
2.90elabet

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα 

Τα σημεία που συμφωνεί ο στοιχηματικός Τύπος σήμερα (27/10)⚽

Όπως και να το κάνουμε, πάντως, καλά τα παραπάνω σημεία, αλλά τη… γλύκα των πιο ιντριγκαδόρικων επιλογών δεν την έχουν. Πόσω μάλλον σε αναμετρήσεις που είναι τόσο ανοιχτές, μεταξύ εξαιρετικών συνόλων. Και μιλάμε φυσικά για ειδικά στοιχήματα, συνδυαστικά, bet builder. Υπάρχουν επιλογές για κάθε γούστο και με εξαιρετικές αποδόσεις! 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ+ΓΙΑΜΑΛ 2+ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ+ΤΟΡΕΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ
4.25bet365
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
21.00novibet
X2+UNDER 3,5
4.50elabet
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -4.0 ΧΑΝΤΙΚΑΠ 13.50
13.50pamestoixima
ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ+ΡΑΦΙΝΙΑ ΓΚΟΛ Η’ ΑΣΙΣΤ
7.80stoiximan

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Action24. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

