Μπάγερν – Άιντραχτ: Όχι και… ντέρμπι, αλλά καλό το 3.25 ⚔💥

Ανέκαθεν η Bundesliga θεωρείτο «τσιφλίκι» της Μπάγερν. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσουμε όταν έχει κατακτήσει εννέα από τα δέκα τελευταία πρωταθλήματα. Φέτος, πάντως, η διεκδίκηση της «πιατέλας» έχει αποκτήσει έντονο ενδιαφέρον, λόγω της ανεβασμένης Ντόρτμουντ. Φυσικά, οι Βαυαροί δεν λένε να το κουνήσουν από την κορυφή στα προγνωστικά στοιχήματος.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 5.00 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 6 6.00

Αυτό το Σάββατο θα υποδεχτούν μία ομάδα που παλεύει να μαζέψει τα κομμάτια της. Η Άιντραχτ έχει απομακρυνθεί από τις πρώτες έξι θέσεις της κατάταξης και η ευρωπαϊκή της έξοδος φαντάζει δύσκολη. Μέσα σε αυτό το κλίμα είδε τον Τόπμελερ να αποχωρεί από τον πάγκο και τον Άλμπερτ Ριέρα να τον διαδέχεται. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του ο Ισπανός μετράει μία ισοπαλία και μία νίκη (1-1 με Ουνιόν και 3-0 με Γκλάντμπαχ αντίστοιχα).

Μπάγερν – Άιντραχτ αποδόσεις

Μπάγερν – Άιντραχτ ειδικά στοιχήματα

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 1.91 ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 2-1 2.77 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.80 ΧΑΡΙ ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 2.87 OVER 3,5 ΓΚΟΛ + UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.25

Μπάγερν – Άιντραχτ κανάλι

Καλά όλα αυτά, αλλά «πού θα δω το Μπάγερν – Άιντραχτ»; Μην αγχώνεστε φίλες και φίλοι, διότι σας έχουμε την απάντηση. Οι Βαυαροί υποδέχονται την Άιντραχτ αυτό το Σάββατο και ώρα 16:30 και θα το παρακολουθήσετε μέσω της συχνότητας του Novasports 3HD. Για οποιαδήποτε απορία σας, επισκεφθείτε το πρόγραμμα TV της Kingbet.