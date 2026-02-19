ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Μπάγερν – Άιντραχτ: Όχι και… ντέρμπι, αλλά καλό το 3.25 ⚔💥

Ανέκαθεν η Bundesliga θεωρείτο «τσιφλίκι» της Μπάγερν. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσουμε όταν έχει κατακτήσει εννέα από τα δέκα τελευταία πρωταθλήματα. Φέτος, πάντως, η διεκδίκηση της «πιατέλας» έχει αποκτήσει έντονο ενδιαφέρον, λόγω της ανεβασμένης Ντόρτμουντ. Φυσικά, οι Βαυαροί δεν λένε να το κουνήσουν από την κορυφή στα προγνωστικά στοιχήματος.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
5.00novibet
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 6
6.00stoiximan

Αυτό το Σάββατο θα υποδεχτούν μία ομάδα που παλεύει να μαζέψει τα κομμάτια της. Η Άιντραχτ έχει απομακρυνθεί από τις πρώτες έξι θέσεις της κατάταξης και η ευρωπαϊκή της έξοδος φαντάζει δύσκολη. Μέσα σε αυτό το κλίμα είδε τον Τόπμελερ να αποχωρεί από τον πάγκο και τον Άλμπερτ Ριέρα να τον διαδέχεται. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του ο Ισπανός μετράει μία ισοπαλία και μία νίκη (1-1 με Ουνιόν και 3-0 με Γκλάντμπαχ αντίστοιχα).

Μπάγερν – Άιντραχτ αποδόσεις

Μπαγερν Αιντραχτ

Πάμε τώρα στα σημαντικά, δηλαδή, στο πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΪΝΤΡΑΧΤ
1.15bet365
8.75elabet
15.00fonbet

Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να ρίξετε μια ματιά στις αγορές των γκολ με ένα εξωφρενικά υψηλό line.

OVER 4,5 UNDER 4,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
2.18interwetten
1.70netbet
1.70pamestoixima
2.07winmasters

Μπάγερν – Άιντραχτ ειδικά στοιχήματα

Μπαγερν Αιντραχτ

Συνεχίζουμε με την αγαπημένη σας ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Θέλετε σκόρερ, θέλετε συνδυαστικά, θέλετε bet builder; Απ’ όλα έχει ο μπαχτσές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
1.91stoiximan
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 2-1
2.77novibet
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.80pamestoixima
ΧΑΡΙ ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
2.87stoiximan
OVER 3,5 ΓΚΟΛ + UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
3.25novibet

Μπάγερν – Άιντραχτ κανάλι

Καλά όλα αυτά, αλλά «πού θα δω το Μπάγερν – Άιντραχτ»; Μην αγχώνεστε φίλες και φίλοι, διότι σας έχουμε την απάντηση. Οι Βαυαροί υποδέχονται την Άιντραχτ αυτό το Σάββατο και ώρα 16:30 και θα το παρακολουθήσετε μέσω της συχνότητας του Novasports 3HD. Για οποιαδήποτε απορία σας, επισκεφθείτε το πρόγραμμα TV της Kingbet.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα