Μπάγερν – Άιντραχτ: Όχι και… ντέρμπι, αλλά καλό το 3.25 ⚔💥
Ανέκαθεν η Bundesliga θεωρείτο «τσιφλίκι» της Μπάγερν. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσουμε όταν έχει κατακτήσει εννέα από τα δέκα τελευταία πρωταθλήματα. Φέτος, πάντως, η διεκδίκηση της «πιατέλας» έχει αποκτήσει έντονο ενδιαφέρον, λόγω της ανεβασμένης Ντόρτμουντ. Φυσικά, οι Βαυαροί δεν λένε να το κουνήσουν από την κορυφή στα προγνωστικά στοιχήματος.
|ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
|
|ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 6
|
Αυτό το Σάββατο θα υποδεχτούν μία ομάδα που παλεύει να μαζέψει τα κομμάτια της. Η Άιντραχτ έχει απομακρυνθεί από τις πρώτες έξι θέσεις της κατάταξης και η ευρωπαϊκή της έξοδος φαντάζει δύσκολη. Μέσα σε αυτό το κλίμα είδε τον Τόπμελερ να αποχωρεί από τον πάγκο και τον Άλμπερτ Ριέρα να τον διαδέχεται. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του ο Ισπανός μετράει μία ισοπαλία και μία νίκη (1-1 με Ουνιόν και 3-0 με Γκλάντμπαχ αντίστοιχα).
Μπάγερν – Άιντραχτ αποδόσεις
Πάμε τώρα στα σημαντικά, δηλαδή, στο πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.
|ΜΠΑΓΕΡΝ
|ΙΣΟΠΑΛΙΑ
|ΑΪΝΤΡΑΧΤ
|
|
|
Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να ρίξετε μια ματιά στις αγορές των γκολ με ένα εξωφρενικά υψηλό line.
|OVER 4,5
|UNDER 4,5
|GOAL/GOAL
|NO/GOAL
|
|
|
|
Μπάγερν – Άιντραχτ ειδικά στοιχήματα
Συνεχίζουμε με την αγαπημένη σας ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Θέλετε σκόρερ, θέλετε συνδυαστικά, θέλετε bet builder; Απ’ όλα έχει ο μπαχτσές.
|ΣΤΟΙΧΗΜΑ
|ΑΠΟΔΟΣΗ
|ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
|
|ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 2-1
|
|ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
|
|ΧΑΡΙ ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
|
|OVER 3,5 ΓΚΟΛ + UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
|
Μπάγερν – Άιντραχτ κανάλι
Καλά όλα αυτά, αλλά «πού θα δω το Μπάγερν – Άιντραχτ»; Μην αγχώνεστε φίλες και φίλοι, διότι σας έχουμε την απάντηση. Οι Βαυαροί υποδέχονται την Άιντραχτ αυτό το Σάββατο και ώρα 16:30 και θα το παρακολουθήσετε μέσω της συχνότητας του Novasports 3HD. Για οποιαδήποτε απορία σας, επισκεφθείτε το πρόγραμμα TV της Kingbet.