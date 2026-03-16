Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης: Για τη… remontada με σούπερ ειδικά!

Δεν το περίμεναν και πολλοί αυτό που είδαμε στο Μπερναμπέου πριν κάποιες ημέρες. Η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως στην Ευρώπη η δυναμική της είναι… άλλη κλάση εντελώς. Η Βασίλισσα πήρε εντυπωσιακή νίκη στο κουπόνι διαλύοντας με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι και κρατά σφιχτά στα χέρια της την πρόκριση στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ωστόσο, θα παίξει τα ρέστα της για τη… remontada, σε ένα παιχνίδι που έχει όλα τα φόντα για να μας χαρίσει τρομερές συγκινήσεις. Και στο χορτάρι και στο στοίχημα!

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 7.50 30.00

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Πολύ μεγαλύτερο το κίνητρο της Μάντσεστερ Σίτι, πολύ μεγάλη και η ανάγκη της να βγάλει αντίδραση, να μην αποχωρήσει τόσο πρόωρα από το Τσάμπιονς Λιγκ. Μεγάλη υπόθεση η πρόκριση βεβαίως, όμως για τη νίκη οι «πολίτες» παρουσιάζονται ως φαβορί. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει στις στοιχηματικές εταιρείες.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.50 5.25 5.00

Εννοείται, αξίζει να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ, που στο Τσάμπιονς Λιγκ πάντα έχουν την τιμητική τους. Ας ρίξουμε μια ματιά.

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, από τη στιγμή που στο Τσάμπιονς Λιγκ μιλάμε για παιχνίδια με ξεχωριστό ενδιαφέρον, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τα στοιχήματα που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εννοείται μιλάμε για ειδικά, συνδυαστικά και bet builder. Επιλογές που πάντα είναι πιο ελκυστικές. Παρακάτω, αυτές που ξεχωρίσαμε για το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 6.50 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 11.00 Χ2+UNDER 3,5+ΜΠΑΠΕ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 8.00 G/G+OVER 3,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 10,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 4,5 9.50 ΧΑΑΛΑΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 4.85

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 2HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.