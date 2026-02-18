Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ: Σούπερ Σαββατόβραδο με ειδικά… «φωτιά»! 🔥

Το βράδυ του Σαββάτου έχει… σπέσιαλ κλείσιμο. Μάντσεστερ Σίτι και Νιουκάστλ μάς έχουν χαρίσει ματσάρες με φοβερές συγκινήσεις τα τελευταία χρόνια και άπαντες τις… περιμένουμε στη γωνία για ακόμη μια τέτοια, που θα κλείσει ιδανικό το Σαββατιάτικο κουπόνι στα προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ. Πάντα ενδιαφέρουσες οι μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτως βαθμολογίας και φυσικά το ενδιαφέρον έχει να κάνει και με το στοίχημα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αποδόσεις.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΕΤΡΑΔΑ 3.45 45.00

Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ αποδόσεις

Και στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ πριν λίγο καιρό τα… είπαν οι δυο τους, επιβεβαιώνοντας πως αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική απόστασή ανάμεσά τους. Αυτή την απόσταση αντικατοπτρίζουν και οι αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει δεδομένα τον πρώτο λόγο

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1.45 5.05 6.00

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα έχουν τη δική τους γλύκα σε τόσα μεγάλα ντέρμπι. Είτε πρόκειται για bet builder, είτε για άλλες, πιο ιδιαίτερες επιλογές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G+OVER 3,5 2.37 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ+OVER 3,5+ΧΑΑΛΑΝΤ 3+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 5.10 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 6.00 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 1ου ΓΚΟΛ 1-10 2.83 ΑΣΙΣΤ ΕΛΑΝΓΚΑ 6.00

Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Νιουκάστλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Premier League. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.