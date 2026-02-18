ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ: Σούπερ Σαββατόβραδο με ειδικά… «φωτιά»! 🔥

Το βράδυ του Σαββάτου έχει… σπέσιαλ κλείσιμο. Μάντσεστερ Σίτι και Νιουκάστλ μάς έχουν χαρίσει ματσάρες με φοβερές συγκινήσεις τα τελευταία χρόνια και άπαντες τις… περιμένουμε στη γωνία για ακόμη μια τέτοια, που θα κλείσει ιδανικό το Σαββατιάτικο κουπόνι στα προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ. Πάντα ενδιαφέρουσες οι μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτως βαθμολογίας και φυσικά το ενδιαφέρον έχει να κάνει και με το στοίχημα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αποδόσεις. 

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΕΤΡΑΔΑ
3.45stoiximan
45.00stoiximan

Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ αποδόσεις

Τα σημεία που συμφωνεί ο στοιχηματικός Τύπος σήμερα (01/02)⚽

Και στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ πριν λίγο καιρό τα… είπαν οι δυο τους, επιβεβαιώνοντας πως αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική απόστασή ανάμεσά τους. Αυτή την απόσταση αντικατοπτρίζουν και οι αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει δεδομένα τον πρώτο λόγο 

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
1.45novibet
5.05novibet
6.00novibet

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G Τίτλος
1.40bet365
2.85stoiximan
1.55pamestoixima
2.30elabet

Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ ειδικά στοιχήματα 

Τα σημεία που συμφωνεί ο στοιχηματικός Τύπος σήμερα (18/02)⚽

Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα έχουν τη δική τους γλύκα σε τόσα μεγάλα ντέρμπι. Είτε πρόκειται για bet builder, είτε για άλλες, πιο ιδιαίτερες επιλογές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G+OVER 3,5
2.37novibet
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ+OVER 3,5+ΧΑΑΛΑΝΤ 3+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
5.10stoiximan
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
6.00bet365
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 1ου ΓΚΟΛ 1-10
2.83elabet
ΑΣΙΣΤ ΕΛΑΝΓΚΑ
6.00pamestoixima

Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Νιουκάστλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Premier League. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα