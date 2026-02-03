ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ: Δυνατό μπρα ντε φερ για… ορεκτικό ⚔️🔥

Εντάξει, μπορεί να μην είναι κάποιο παραδοσιακό ντέρμπι, όμως αυτό δεν αναιρεί πως το παιχνίδι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ είναι μια πολύ δυνατή μονομαχία. Ακόμη περισσότερο όταν αμφότερες, για διαφορετικούς λόγους, έχουν ανάγκη για βαθμούς. Ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για το… ορεκτικό (07/02 – 14:30) σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση και στοίχημα

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΕΤΡΑΔΑ ΤΟΤΕΝΑΜ ΕΞΑΔΑ
1.90novibet
41.00novibet

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ αποδόσεις

Αναμενόμενα, αφού βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι φαβορί για το τρίποντο και αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρείες

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΟΤΕΝΑΜ
1.65bet365
4.10bet365
4.75bet365

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.55fonbet
2.30stoiximan
1.57pamestoixima
2.25elabet

 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα δίνουν έξτρα… αλατοπίπερο σε τόσο μεγάλες αναμετρήσεις. Bet builder, ειδικές επιλογές, ό,τι ποθεί η ψυχή σας! 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G+OVER 2,5
1.83bet365
ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
2.35stoiximan
ΚΟΥΝΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
2.60elabet
OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
2.70fonbet
ΤΟΤΕΝΑΜ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ
3.65novibet

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Premier League. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet. 

