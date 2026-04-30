Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ: Όλα στο «κόκκινο» με κορυφαία ειδικά! 💥

Όλα τα φώτα πέφτουν στο «Ολντ Τράφορντ», εκεί όπου διεξάγεται το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ (Κυριακή 03/05, 17:30), στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ.

Πρόκειται για μια από τις πιο δυνατές «μάχες» στο κουπόνι, ανάμεσα σε δύο κλαμπ που κατέχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα στο Νησί για τη μεγάλη κατηγορία.

Τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις τρεις βαθμοί, ενώ αμφότερες βρίσκονται σταθερά στις θέσεις που τσεκάρουν «εισιτήριο» για το Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΜΗΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 4 51.00 2.75

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ αποδόσεις

Η Γιουνάιτεντ συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών και ανέβηκε στην 3η θέση. Πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, επιβλήθηκε 2-1 της Μπρέντφορντ και διπλασίασε τις νίκες στην Πρέμιερ Λιγκ.

Με ανεβασμένο ηθικό ταξίδεψε στο Μάντσεστερ η Λίβερπουλ. Μετά τη νίκη επί της Έβερτον στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, κέρδισε 3-1 την Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ» και «γιάτρεψε» τις πληγές της μετά τον αποκλεισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Περιμένουμε μια αμφίρροπη αναμέτρηση, συνήθως τα μεταξύ τους κρίνονται στα… σημεία, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2.35 3.75 2.80

Επιβάλλεται ένα τσεκ στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά. Άλλωστε το Over 2,5 επιβεβαιώθηκε στα 11/12 τελευταία ματς ανάμεσά τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα

Πρόκειται για μια παραδοσιακή «μάχη» λεπτών ισορροπιών, με το θέαμα να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Ένα οριακό προβάδισμα το έχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λόγω έδρας, οπότε πάνω σε αυτό το σκεπτικό θα επιλέξουμε ένα δελεαστικό bet builder, ενώ πάντα στο προσκήνιο βρίσκονται τα ειδικά στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.40 OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.05 1Χ+OVER 3,5+ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 4.25 ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Η ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 8.00 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 7.00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα του Novasports Premier League.