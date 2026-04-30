ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: «Μάχη» αποδείξεων με τοπ επιλογές!💥👌

Τα ντέρμπι συνεχίζονται στα πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι στην Τούμπα, σε μια «μάχη» δίχως αύριο στο κουπόνι.

«Λαβωμένος» ψυχολογικά ο ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου, καλείται να δώσει απαντήσεις απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που χρειάζεται μόνο το τρίποντο προκειμένου να παραμείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Πάμε να τσεκάρουμε τι παίζει με το στοίχημα.

ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 31.00 5.00

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός αποδόσεις

Είναι μια αναμέτρηση που δύσκολα χωράει προγνωστικά. Εξάλλου συνήθως τα μεταξύ τους κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Στον ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου. Άλλωστε ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι ρεαλιστικά εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος με τη διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ να έχει ανοίξει στους 8 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι (2-0) με τον Παναθηναϊκό και διατηρείται στο… κόλπο, αν και δεν «θαμπώνει» με τις εμφανίσεις του. Πλέον αποτελεί μονόδρομο το διπλό για τους «ερυθρόλευκους» και ελπίζουν σε… στραβοπάτημα της ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Μελετώντας το ζευγάρι βρίσκουμε οριακό φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρίες τον Ολυμπιακό σε απόδοση λίγο πάνω από το 2.30.

Πάντα χρήσιμη είναι μια ματιά στις αγορές των γκολ στις αναλύσεις, εκεί όπου το Under 2,5 ξεχωρίζει σε τιμές φαβορί.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Σε τόσο δυνατά ντέρμπι επιβάλλεται να στραφούμε σε συνδυαστικά στοιχήματα ανοίγοντας το παιχνίδι μας. Εξάλλου μελετώντας τις αγορές βρίσκουμε ορισμένα «καυτά» ειδικά σε τοπ αποδόσεις, ενώ πάντα υπάρχει και η επιλογή του bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.90 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 3.70 Χ2+G/G+O,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜ. 3.10 OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.80 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 11.00

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Novasports Prime. Σέντρα της αναμέτρησης στις 19:00 την Κυριακή (03/05) κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.