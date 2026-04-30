Ολυμπιακός – Μονακό με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 91-70 στο πρώτο παιχνίδι, αν και έχανε με 19-20 στο πρώτο δεκάλεπτο. Έκλεισε το ημίχρονο με διαφορά 9 πόντων υπέρ του, ενώ νίκησε στα δύο τελευταία δεκάλεπτα, με 21-15 και 25-19. Ευστόχησε στα 10 από τα 27 τρίποντα που εκτέλεσε, σε αντίθεση με τη Μονακό που βρήκε στόχο μόνο στα 4 από τα 28 που επιχείρησε. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολύ εύστοχος στις βολές, πετυχαίνοντας 11 στις 18.

Η Μονακό από την πλευρά της είχε 12 στις 14 προσπάθειες από τη γραμμή των βολών, αλλά και 8 κλεψίματα, έναντι 6 της ελληνικής ομάδας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα των Μονεγάσκων στις 6 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις, με αυτήν πριν από ενάμιση μήνα να λήγει με 81-80. Ήταν η 7η ήττα της από τον Ολυμπιακό στις 17 έως τώρα μονομαχίες τους. Θυμίζουμε ότι το Σάββατο η Μονακό στέφθηκε κυπελλούχος Γαλλίας, επικρατώντας με 87-83 της Λε Μαν στον τελικό.

Νίκη με έναν πόντο στο πρώτο ματς ο Παναθηναϊκός

Δεύτερο παιχνίδι για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και αυτό που διεξάγεται στην «Arena Roig» ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four, όπου θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την Τρίτη ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 68-67 εκτός έδρας της Βαλένθια και έκανε το 1-0 στη σειρά. Κέρδισε μόνο στο πρώτο από τα τέσσερα δεκάλεπτα, όμως εκείνη η διαφορά των 8 πόντων στην πρώτη περίοδο τον οδήγησε τελικά και στη νίκη. Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα για τους Ισπανούς, καθώς είχαν χάσει με 96-82 εντός έδρας από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το πρωτάθλημα.

