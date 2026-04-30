Game 2 στη EuroLeague με 0% για Παναθηναϊκό και «Ενισχυμένα» Bet Builders για Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έριξε 21 πόντους, ο Παναθηναϊκός έναν. Αμφότεροι όμως έκαναν τη δουλειά στην πρεμιέρα των Play Off και πήραν το προβάδισμα απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα. Απόψε τους περιμένει το Game 2 που αναμένεται πιο δύσκολο και για τους δύο, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει και η μάχη της Φενερμπαχτσέ με τη Ζάλγκιρις. Η βραδιά όμως δεν είναι μόνο μπασκετική. Europa & Conference League παίρνουν φωτιά με τις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών τους.

Με το οριακό 67-68 ο Παναθηναϊκός έκανε το break που έψαχνε στη Βαλένθια και πλέον μπαίνει στο Game 2 έχοντας το πάνω χέρι στη σειρά. Ήταν μία νίκη ελέγχου, πειθαρχίας και σωστής διαχείρισης σε ένα ματς που πήγε μέχρι την τελευταία κατοχή. Οι «Πράσινοι» μπήκαν καλύτερα, επέβαλαν ρυθμό μέσα από την άμυνά τους και περιόρισαν τη Βαλένθια σε κακές επιλογές, ειδικά από την περιφέρεια. Ο Ναν έδωσε από νωρίς σκορ και εμπιστοσύνη, ενώ η ομάδα συνολικά βρήκε ισορροπία ακόμα και χωρίς τον Σλούκα, που έλειψε αλλά αυτό δεν επηρέασε τη συνοχή.

Ωστόσο, το Game 2 έχει διαφορετική αφετηρία. Η Βαλένθια παίζει πλέον εκείνη με πίεση, γνωρίζοντας ότι ένα δεύτερο εντός έδρας αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να … τελειώσει τη σειρά. Θα προσπαθήσει να ανεβάσει και άλλο την ταχύτητα στις επιθέσεις, να βρει πιο καθαρές εκτελέσεις και να εκμεταλλευτεί ξανά τα επιθετικά ριμπάουντ που της έδωσαν «δεύτερους» πόντους στο πρώτο ματς. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, ξέρει πλέον τον τρόπο. Αν διατηρήσει αυτή τη δομή και βρει λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα στην επίθεση, μπορεί να διαχειριστεί και το δεύτερο παιχνίδι προς δικό του όφελος.

Με το 91-70 απέναντι στη Μονακό στο Game 1 ο Ολυμπιακός δεν άφησε πολλά περιθώρια αμφισβήτησης και το 1-0 ήρθε με τρόπο που δίνει ξεκάθαρο τόνο στη σειρά για το ποιος έχει το πάνω χέρι. Η Μονακό μπήκε δυνατά, προηγήθηκε και για ένα διάστημα έδειχνε ότι μπορεί να βάλει πίεση. Μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου το ματς ήταν ισορροπημένο, όμως από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός ανέβασε επίπεδο. Με άμυνα που έκλεισε χώρους και με καλύτερες επιλογές στην επίθεση, έτρεξε επιμέρους 10-0 και πήρε τον έλεγχο πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρη. Η ομάδα του Μπαρτζώκα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, βρήκε λύσεις από πολλούς παίκτες και άνοιξε τη διαφορά χωρίς να απειληθεί. Μπροστά οι γηπεδούχοι έδωσαν ενέργεια και συνέπεια, ενώ η άμυνα κράτησε τη Μονακό μακριά από το παιχνίδι.

Το Game 2 πάντα όμως έχει διαφορετική πίεση. Η ομάδα του πριγκιπάτου ξέρει ότι αν δεν αντιδράσει άμεσα, η σειρά μπορεί να «κλειδώσει» πριν καν επιστρέψει στο γήπεδό της. Θα προσπαθήσει να παίξει πιο επιθετικά, να ανεβάσει ρυθμό και να βρει πόντους στο transition, εκεί όπου στο πρώτο παιχνίδι δεν είχε επιρροή.

Η Φενερμπαχτσέ έκανε το πρώτο βήμα στη σειρά, επικρατώντας με 89-78 της Ζάλγκιρις και παίρνοντας το 1-0, όμως στο Game 1 η Ζάλγκιρις το πάλεψε περισσότερο απ’ ό,τι δείχνει το σκορ. Για ένα δεκάλεπτο έλεγξε το παιχνίδι, πριν η Φενέρ ανεβάσει ένταση στην άμυνα και «γυρίσει» πλήρως την εικόνα με ένα επιμέρους 25-9 στη δεύτερη περίοδο. Εκεί ουσιαστικά μπήκαν οι βάσεις της νίκης.

Η Φενέρ έχει πλέον το προβάδισμα και, κυρίως, την εμπειρία να διαχειριστεί τη σειρά. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια, γιατί στο Game 1 υπήρχαν διαστήματα που έχασε τον έλεγχο. Από την άλλη, η Ζάλγκιρις έχει ήδη αποδείξει μέσα στη σεζόν ότι μπορεί να κερδίσει στην Κωνσταντινούπολη. Νίκησε δύο φορές στην κανονική διάρκεια την αντίπαλό της και έδειξε ότι το ζευγάρωμα αυτό κάπως της ταιριάζει.

