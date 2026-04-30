Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Αθηναϊκό ντέρμπι με σούπερ αποδόσεις! 🔥

Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο! Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί το ντέρμπι με το «τριφύλλι» για την ΑΕΚ.

Η Ένωση φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, σε μια «μάχη» στο κουπόνι που ενδέχεται να κρίνει κατά μεγάλο βαθμό τον φετινό τίτλο στη Σούπερ Λιγκ. Με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο, πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΟΠ 3 ΠΛΕΪ ΟΦ ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 18.00 1.20

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ αποδόσεις

Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα ο Παναθηναϊκός, καθώς δεν διατηρεί ελπίδες για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Εξάλλου, αγνοεί το τρίποντο από την εκκίνηση των πλέι οφ και προέρχεται από εντός έδρας ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων».

Μέσα σε όλα, σε πρώτη γραμμή βρίσκεται το θέμα του προπονητή στους «πράσινους», καθώς όπως όλα δείχνουν, ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Η ΑΕΚ έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα τίτλου μετά την εμφατική επικράτηση (3-0) επί του ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που σημειώσει το 3/3 στη διαδικασία των πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ θα βρεθεί αγκαλιά με το πρωτάθλημα.

Πάντως, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκονται οι δύο ομάδες, πρόκειται για αθηναϊκό ντέρμπι και η έκβασή του πάντα έχει μέσα το στοιχείο του απρόβλεπτου. Γεγονός που κάνει το ζευγάρι αμφίρροπο στα προγνωστικά.

Μελετώντας το σετ αποδόσεων στο παιχνίδι βρίσκουμε σε ρόλο οριακού φαβορί την ΑΕΚ από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Φυσικά, πάντα υπάρχει η εναλλακτική των γκολ, εκεί όπου όμως συναντάμε σε τιμή αουτσάιντερ το Over 2,5.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Με την ένταση σε πρώτο πλάνο αξίζει να στραφούμε σε ορισμένα ειδικά στοιχήματα. Εξάλλου μπορεί η ΑΕΚ να έχει το κίνητρο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πέσει αμαχητί, ψάχνει απαντήσεις προκειμένου να επαναφέρει μια νότα αισιοδοξίας ξανά στο προσκήνιο. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεχωρίσει ένα δυνατό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΚ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 11.00 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 1-2, 1-3, 1-4 6.00 Χ2+G/G+ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΓΙΟΒΙΤΣ 4.75 OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.25 OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 22,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ 6.60

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 1 HD. Σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.