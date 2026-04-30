Για το 2 στα 2 οι ελληνικές ομάδες στα Playoffs με ειδικά στοιχήματα!

Τα Playoffs της Euroleague συνεχίζονται, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να μπαίνουν με το δεξί και να στοχεύουν σε νέες νίκες απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο Game 2 της σειράς στο ΣΕΦ (21:00) έχοντας ήδη κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final-4.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετέτρεψε σε περίπατο το πρώτο παιχνίδι της σειράς (91-70), καθώς πάτησε γκάζι από το φινάλε της δεύτερης περιόδου κι έπειτα, χωρίς να αφήσει περιθώρια στους Μονεγάσκους που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό.

Ο «διπλός» Νίκολα Μιλουτίνοφ (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ), ο πρώτος σκόρερ Σάσα Βεζένκοφ (20 πόντοι) αλλά και ο πολύτιμος Κόρι Τζόζεφ (13) έκαναν τη διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» που έχουν ξεκάθαρο στόχο το 2-0 στο ΣΕΦ ώστε να μπουν ακόμα πιο γερές βάσεις για την πρόκριση, αφού σε αυτή την περίπτωση θα απομένει μόλις ένα βήμα για το «T-Center».

O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται εκ νέου στη «Roig Arena» απέναντι στη Βαλένθια (21:45), στο Game 2 της σειράς, έχοντας ήδη στις βαλίτσες την απαραίτητη εκτός έδρας νίκη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε το πολυπόθητο break με το «καλησπέρα» της σειράς (67-68) σε ένα παιχνίδι-θρίλερ όπου η άμυνα ήταν το απόλυτο όπλο των «πράσινων».

ΤΟ «ΑΙΩΝΙΟ» FINAL FOUR ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Το «τριφύλλι» έδειξε πρωτόγνωρη προσήλωση στην άμυνα, κατεβάζοντας την καλύτερη επίθεση της Euroleague με 90+ πόντους, στους μόλις 67 και παρά και τη δική του αστοχία, πήρε αυτό που ήθελε.

Η απόλυτη συγκέντρωση των παικτών του Αταμάν και η προσήλωση στο πλάνο ήταν καθοριστικοί παράγοντες, με την τριπλέτα Κέντρικ Ναν (21 πόντοι), Τι Τζέι Σορτς (12) και Ματίας Λεσόρ (12) να οδηγεί στην επίθεση, με τη συνεισφορά του Γκριγκόνις από τον πάγκο με 7 πόντους να είναι άκρως πολύτιμη σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι.

Πλέον οι «πράσινοι» έχουν αρπάξει το πλεονέκτημα έδρας, γνωρίζοντας πως το 2/2 στο «T-Center» την επόμενη εβδομάδα θα αρκεί για την πρόκριση στο Final-4, ωστόσο θέλουν το 2/2 στην Ισπανία για να ρίξουν ουσιαστικά νοκ άουτ τους γηπεδούχους του Πέδρο Μαρτίνεθ.

