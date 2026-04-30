Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Μονακό!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το πρώτο βήμα πρόκρισης και θέλουν κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια τη δεύτερή τους νίκη.

Να διατηρήσει το προβάδισμα

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός κόντρα στη Μονακό, δεν της άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και έφτασε εύκολα στη νίκη με 91-70. Ο Σάσα Βεζένκοφ λίγες ώρες μετά την ανάδειξή του ως MVP πέτυχε 20 πόντους και βοήθησε τους Πειραιώτες να φτάσει στην πρώτη νίκη. Οι «Ερυθρόλευκοι» με την εμφάνισή τους πέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Μονεγάσκων και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στην 2η αναμέτρηση, εκεί όπου θέλουν να διατηρήσουν το πλεονέκτημα της έδρας. Ωστόσο, με προβλήματα αποχώρησαν οι Ντόρσεϊ, Γουόρντ και η συμμετοχή τους είναι αμφίβολη.

Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι ήταν ανταγωνιστικοί στα πρώτα δυο δεκάλεπτα, αφού μετά παρασύρθηκαν από τον ρυθμό του Ολυμπιακού. Πλέον, καλούνται να αλλάξουν πρόσωπο και να επιδιώξουν το break. Παραμένει εκτός ο Μίροτιτς.

Εκανε break, πάει για το 2 στα 2

Ο Παναθηναϊκός έκανε δύσκολη τη ζωή της Βαλένθια στην Ισπανία, την υποχρέωσε να βγει εκτός ρυθμού από την αρχή του ματς και κατάφερε να κάνει το break επικρατώντας 68-67. Οι «Πράσινοι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, ωστόσο διαδοχικά λάθη έφεραν τη Βαλένθια σε απόσταση αναπνοής, με τον Ναν όμως να λυτρώνει την ομάδα του.

Στον αντίποδα, οι Βαλενθιάνοι δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις στην άμυνα του Αταμάν, ενώ το 18% στο τρίποντο ήταν ανασταλτικό εμπόδιο στον δρόμο για τη νίκη.

