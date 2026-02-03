Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι: Ντερμπάρα στο Νησί με ελκυστικές επιλογές 👌🔥

Τα ντέρμπι είναι πάντα… ντέρμπι, ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να παλεύουν για διαφορετικούς στόχους αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν χαρίσει τρελές ματσάρες τα τελευταία χρόνια και άπαντες επιφυλασσόμαστε για ακόμη ένα συναρπαστικό ραντεβού, γεμάτο… ψωμάκι για στοίχημα.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΤΕΤΡΑΔΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 1.90 1.90

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι αποδόσεις

Καμία από τις δυο τους δεν βρίσκεται σε… τρομακρική κατάσταση για αυτό προβλέπεται αμφίρροπη η μεταξύ τους μονομαχία. Τούτο αποτυπώνεται και στις αποδόσεις, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρείες.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤ 2.30 3.70 2.75

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα έχουν τη δικήτ ους γλύκα σε τόσα μεγάλα ντέρμπι. Είτε πρόκειται για bet builder, είτε για ιδιαίτερες ειδικές επιλογές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G+OVER 2,5 1.80 OVER 3,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.70 ΣΑΛΑΧ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.66 OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 25,5 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ 3.10 ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 7.90

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Premier League. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.