Λίβερπουλ – Τότεναμ: Επιστρέφουν οι «ρεντς» με δέλεαρ αποδόσεις!🔥

Ώρα για απαντήσεις! Λίβερπουλ και Τότεναμ έρχονται αντιμέτωπες μετά τα «χτυπήματα» που δέχτηκαν αμφότερες μεσοβδόμαδα στο Τσάμπιονς Λιγκ, σε μια «μάχη» στο κουπόνι που αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής για την προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ.

Η Λίβερπουλ την… πάτησε από τη Γαλατάσαραϊ, έχασε 1-0 στην Κωνσταντινούπολη για τη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ κι έκανε τη ζωή της δύσκολη ενόψει της επερχόμενης ρεβάνς. Οι «ρεντς» δυσκολεύονται να πιάσουν σταθερό βηματισμό, ωστόσο δεν παύει να έχουν τον πρώτο λόγο κόντρα σε μια Τότεναμ που… σέρνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΡΑΔΑ ΤΟΤΕΝΑΜ ΝΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΕΙ 1.85 2.65

Λίβερπουλ – Τότεναμ αποδόσεις

Ο… κατήφορος για τα «σπιρούνια» δεν έχει τελειωμό. Την Τρίτη διασύρθηκαν 5-2 στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης και θα ψάξουν ένα μίνι θαύμα στον επανηληπτικό στο Λονδίνο, τη δεδομένη χρονική περίοδο που στο πρωτάθλημα μετρούν 5 διαδοχικές ήττες.

Μάλιστα βρίσκονται μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη, με τον τεχνικό Τούντορ να αμφισβητείται έντονα παρότι δεν έχει κλείσει ούτε ένα μήνα στον πάγκο τους.

Θεωρητικά η Λίβερπουλ είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης, παρότι δεν εμπνέει μεγάλη εμπιστοσύνη την τρέχουσα σεζόν, γεγονός που αποτυπώνεται περίτρανα στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες.

Συνήθως ανοίγουν τα ματς της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ». Εξάλλου χρειάζεται νίκη και θα επιδιώξει να… καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι.

Λογικά θα βρει τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Τότεναμ, αν και οι Λονδρέζοι δείχνουν ικανοί τουλάχιστον να συνεισφέρουν στο σκοράρισμα. Επομένως επιβάλλεται μια ματιά στις αγορές των γκολ.

Λίβερπουλ – Τότεναμ ειδικά στοιχήματα

Η Λίβερπουλ ρεαλιστικά δεν διατηρεί πιθανότητες για τον τίτλο, ωστόσο οφείλει τουλάχιστον να «κλειδώσει» το εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ με τη «μάχη» της τετράδας να προβλέπεται αμφίρροπη.

Θα είναι γκέλα για τους «ρεντς» αν δεν κερδίσουν αυτή την Τότεναμ, που δέχεται γκολ με το… τσουβάλι. Συνεπώς έχουμε επιλέξει ένα ελκυστικό bet builder μαζί με ειδικά στοιχήματα σε άκρως δελεαστικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 11,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 3.70 ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ 2+ΚΑΡΤΕΣ 2.10 1+OVER 3,5 ΓΚΟΛ+ΕΚΙΤΙΚΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.20 G/G+OVER 2,5 2.00 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 6.00

Λίβερπουλ – Τότεναμ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τότεναμ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Premier League. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.